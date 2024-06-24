議員促研發綠氫和藍氫　謝展寰：本港土地有限　大規模製氫可能性不大 (17:21)

政府上周一（17日）發表《香港氫能發展策略》，預計明年上半年為氫氣儲存和使用等向立法會提出修例，並在2027年或之前擬備對接國際的氫能標準認證模式。實政圓桌立法會議員田北辰質疑灰氫主要由燃燒天然氣等化石燃料提煉而成，關注當局有否考慮研發較少碳排放的綠氫和藍氫，又建議當局應遊說另一間巴士公司使用氫巴，為日後應用氫巴鋪路。
環境及生態局長謝展寰今（24日）在立法會環境事務委員會上表示，礙於本港土地有限，相信本港成為大規模生產氫基地的可能性不大，但本港在技術研發及推廣有獨特優勢，冀可發揮窗口和示範作用，並強調當局沒有忽略研發工作，例如設綠色低碳科研基金，資助大專院校或者研究機構。
新民黨陳家珮則關注於隧道行駛氫巴的研究報告詳情，建議當局多宣傳推廣，以釋除公眾對氫巴安全疑慮。謝展寰稱，所有可燃氣體都有一定危險，因此必須制定安全標準和守則。機電工程署副署長陳柏祥補充，署方早前委託顧問，就隧道行使氫巴進行風險評估，該評估已參考內地、日本、韓國、歐盟等容許氫車行駛隧道的地方，氫燃料系統一般設置氫氣洩漏探測器等安全裝置，氫氣儲存裝置也設容量限制，相關儲存瓶會經多重測試，包括槍擊、燃燒和碰撞，結果顯示氫巴與使用石油氣，以及其他化石燃料車輛的安全相若，只要符合指引便可行駛隧道。
另外，自由黨李鎮強建議設立示範區，例如設展館展示內地氫氣車輛。謝展寰說，目前應聚焦氫能於不同場景的實際應用，如本港有足夠應用項目，以及有一定企業數目表示希望來港作示範，當局必然會考慮展館概念。