議員促研發綠氫和藍氫　謝展寰：本港土地有限　大規模製氫可能性不大 (17:21)

環境及生態局長謝展寰今（24日）在立法會環境事務委員會上表示，礙於本港土地有限，相信本港成為大規模生產氫基地的可能性不大，但本港在技術研發及推廣有獨特優勢，冀可發揮窗口和示範作用，並強調當局沒有忽略研發工作，例如設綠色低碳科研基金，資助大專院校或者研究機構。

新民黨陳家珮則關注於隧道行駛氫巴的研究報告詳情，建議當局多宣傳推廣，以釋除公眾對氫巴安全疑慮。謝展寰稱，所有可燃氣體都有一定危險，因此必須制定安全標準和守則。機電工程署副署長陳柏祥補充，署方早前委託顧問，就隧道行使氫巴進行風險評估，該評估已參考內地、日本、韓國、歐盟等容許氫車行駛隧道的地方，氫燃料系統一般設置氫氣洩漏探測器等安全裝置，氫氣儲存裝置也設容量限制，相關儲存瓶會經多重測試，包括槍擊、燃燒和碰撞，結果顯示氫巴與使用石油氣，以及其他化石燃料車輛的安全相若，只要符合指引便可行駛隧道。

另外，自由黨李鎮強建議設立示範區，例如設展館展示內地氫氣車輛。謝展寰說，目前應聚焦氫能於不同場景的實際應用，如本港有足夠應用項目，以及有一定企業數目表示希望來港作示範，當局必然會考慮展館概念。