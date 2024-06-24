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警方入境聯合掃黃拘114人　包括中港台泰籍男女 (16:46)

警方聯同入境處於5月27至31日及6月11至22日展開代號「潮展」的掃黃行動，打擊油麻地區街頭賣淫，共拘捕114人，其中過百人違反逗留條件。警方表示搗破一個運作約1個月的賣淫集團，被捕者中有8名本地人為中介，初步調查相信集團在內地亦有網絡。

西九龍總區刑事部總督察（毒品調查）林婉玲表示，警方在油麻地拘捕110女4男，介乎19至71歲，當中包括10名本地男女、90名內地女子、13名泰籍女子及1名台灣人士，有104人涉違反逗留條件。被捕人分別涉嫌「管理賣淫場所」、「協助管理賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「為不道德目的而唆使他人」及「違反逗留條件」罪，大部分人交入境處處理。

林婉玲指，被捕人士中，有8名本地人涉為中介，安排性工作者在衛生環境差劣的劏房賣淫，提供避孕套、潤滑劑、即棄毛巾及漱口水，亦提供服務包括拉客及幫忙「睇水」。性工作者則需要繳交租金及服務費約500元，性服務收費則由350元至500元不等。

今次搗破的賣淫集團運作約1個月，初步調查相信該集團在內地亦有網絡，所以需配合粵港澳三地部署，今次執法行動亦是為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2024」以打擊有組織犯罪活動。

她強調警方會繼續打擊非法賣淫活動，並提醒任何人在公眾地方或在公眾可見的情況下，不論以明示或暗示方式誘使他人進行性交易，包括性工作者「拉客」和嫖客「問價」的行為，均已觸犯香港法例第200章《刑事罪行條例》第147條「為不道德目的而唆使他人」罪，最高可判處監禁6個月。另外，根據香港法例第200章刑事罪行條例，任何人身為處所的租客、佔用人或掌管人，准許或容受處所全部或部分經常用作賣淫，即屬犯罪，一經定罪，最高可判處7年監禁。

 

相關字詞﹕賣淫 掃黃

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