《維護國安條例》生效後未獲減刑　馬俊文申請司法覆核要求即時釋放 (16:43)

入稟狀指，馬俊文被控國安法「煽動他人分裂國家」罪後，於2020年11月開始還押，罪成後被判囚5年9個月，刑期上訴得直後改囚5年。

2024年2月24日，馬獲告知可獲三分一刑期扣減，並將於3月25日獲釋。及至3月23日，馬已於塘福懲教所服刑40個月，他突然被通知原定與懲教所職員的獲釋前會面被取消，並被安排與兩名心理醫生見面作評估。同日下午6時，馬再被通知原定的獲釋日期被取消，而他至少要再服一年刑，直至下次的懲教所年度覆核；上述決定無提供有關原因，又指若他感到不滿可在3月25日前以書面形式提出。

馬在3月25日對新安排提交書面陳辭，同日下午他收到一張沒有註明日期的便條，內容由「犯危國家安全罪行的在囚人士評審委員會」提供，解釋新安排是根據《維護國家安全條例》修訂的《監獄規則》第69條而實行。該條例指，涉及國安罪行的囚犯除非獲懲教署長信納「不會不利於國家安全」，否則不能獲得減刑，適用於在條例生效前後或後所判處的刑期。

申請方質疑決定提早囚犯獲釋權利的寬度、不確定性及濫用風險，而該追溯性條款的合憲性，所導致的後果為至少須再服刑一年。另外，申請人馬俊文在原定獲釋日子前一個月獲通知，惟在獲釋前的兩天內被推翻原有的決定，而該決定是由非法定的委員作出，而非懲教署長作出。在缺乏公平的申辯程序下，申請人只能以書面形式申述，沒有口頭聽證的機會，而懲教所的回覆亦缺乏有力原因支持新安排，故入稟提司法覆核要求推翻懲教署的決定。