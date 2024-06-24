Uber指活躍司機逾萬 願意配合政府發牌規管網約車 (16:19)

鍾志霆強調，網約車服務概念為靈活性，如牌照要求Uber司機需有特定工作時數，只想短時間內兼職的司機或難以申請，令平台要確保有足夠司機服務存在挑戰。

運輸及物流局長林世雄近日接受傳媒訪問指，規管方向之一為網約車平台只能跟領有出租汽車許可證的私家車合作。目前私家出租汽車許可證上限1500個，曾有Uber司機申請但失敗，鍾志霆指，目前活躍的Uber私家車司機至少達5位數字，即至少逾萬人，而Uber在港10年，登記司機累計更達6位數字，相信將來如沿用現有框架發牌，牌照數量僅維持1500個肯定不能滿足市場需要，但另一方面司機會否申請牌照亦視乎牌照的靈活性，需研究如何解決「揸少少但霸住個牌」的情況。鍾認為，政府設立與安全有關的牌照條件合理，Uber亦願配合，但盼可保障司機可有靈活工時。

的士車隊同樣提供網約服務，被問會否擔心車隊成立後會降低Uber合法化的必要性，鍾志霆指Uber優勢在於有良好的服務紀錄，在軟件及發展科技平台上有經驗，而Uber實際上亦希望與的士車隊合作分享相關經驗。鍾稱，現階段很難說車隊成立後旗下Uber Taxi司機會否轉投車隊，但早前有調查顯示，超過7成的士司機表示加入Uber Taxi後收入有提高。

鍾說，如Uber不獲合法化，最壞打算是做好Uber Taxi服務，協助司機爭取更多收入，又指「好多人以為Uber同的士係敵人，但這個係絕對不是」，全球多地如新加坡經驗均顯示，網約私家車和的士可以共存，Uber香港自2021年收購HKTaxi以來亦一直與的士業界合作。