支聯會煽動顛覆案　鄒幸彤稱法官黎婉姫曾閱警方非公開報告　憂或有偏頗要求換法官 (15:32)

案件由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理。鄒幸彤庭上親自陳辭指，黎官曾審理支聯會拒交資料案上訴、閱讀被遮蓋的PII材料，屬於不利於支聯會和鄒的「外部訊息」，而辯方無法閱讀材料，或有偏頗。

鄒幸彤表示，涉事PII材料包括警方調查報告、發出搜查令的文件、發通知書的文件和內部通訊等；時任裁判官羅德泉曾將調查報告，納入拒交資料案的公開判辭附件，惟部分段落被遮蓋，猶如「一大堆黑色墨水」。鄒指，調查報告指支聯會舉辦燭光晚會，並與和其他機構合辦活動，但機構名字和活動詳情被遮蓋，法官不應在審訊前閱讀內容。

法官李運騰引述裁判官裁決指，PII材料牽涉調查中的其他案件，與支聯會和鄒幸彤無關係。鄒回應指，警方調查報告一併分析支聯會和其他機構，若說PII材料和本案無關，是牽強的說法。鄒又指，從報告上文下理來看，她的名字可能被遮蓋。

李官笑言，只有法官黎婉姫和裁判官羅德泉閱讀被遮蓋的部分，「你又唔知遮乜，我同陳（仲衡）法官又唔知遮乜，羅（德泉）裁判官話同你無關，你就靠估？」鄒表示，各人不幸地處於這種困境。

律政司副刑事檢控專員譚耀豪回應指，專業法官已作司法誓言，會將與案件無關的指控拋諸腦後，只有罕有情况下可申請法官避席審訊。控方認為，法官黎婉姫在較早階段接觸警方調查報告，不會出現審訊偏頗的可能性。案件押後至7月5日頒判辭。