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2024年6月24日星期一
清水灣男子現熱衰竭 清醒送院治理
(14:55)
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下午1時許，一名男子在清水灣大坑墩出現熱衰竭。政府飛行服務隊派出直升機將事主送往灣仔直升機坪，其後他由救護車轉送至律敦治醫院治理。事主送院時清醒，自行由救護車步出。
相關字詞﹕
清水灣
熱衰竭
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