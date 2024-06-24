德信前校長涉泄露學校試題　警誡下稱與同案女被告為親密朋友 (14:55)

德信學校前校長郭超群涉於在職期間串謀一名補習社時任女董事兼股東，在學校舉行考試和測驗前，將考試和測驗題目泄露予補習社；郭另被指向學校隱瞞他在補習社有財務利益。二人否認串謀觸犯公職人員行為失當及公職人員行為失當共兩罪，案件今（24日）在區院開審。控方開案陳辭指，早於2018年便有家長質疑學校泄露試題，當時郭向教育局人員否認指控，翌年起他被指與女被告干犯本案。郭警誡下稱，他與女被告為「親密朋友」，互有好感，會一同慶生和交換禮物。
控方開案陳辭指，德信學校（下稱學校）為政府資助的男子小學，首被告郭超群（50歲、現時無業） 2013年9月起任職校長，是學校日常營運的總負責人。次被告彭詠嫺（46歲、報稱補習中心經營人）於2017年6月成立勤舍學習中心有限公司（下稱中心），案發期間有20名中心學生於學校就讀。彭的兒子為學校舊生，因而結識郭，二人關係親近，曾6年間一同外遊7次。
郭與其母親的通訊紀錄顯示，郭母2017年6月曾表示擔心中心學生人數不足，租金是主要問題，又說害怕郭做的事會被發現，郭回應做生意不應憂慮太多，總會有機會輸，他會小心，並向母親借42萬存入彭戶口，彭再將部分款項轉入中心戶口。學校一名家長2018年10月投訴指中心練習與學校考試試題相似，質疑有人泄露試題；被告向教育局人員否認指控。
兩名被告於2021年6月被捕，廉署人員從彭的手機發現郭於2019年至2020年曾向她發送小一至小六中文和英文測驗試題。調查亦發現，被告2021年5至6月曾登入學校系統將3個含試題的檔案抄送到其他地方；中心搜出小一數學、小二英文和小五數學練習與學校試題相似。郭警誡下指，每年均會和彭以及其他友人旅遊。