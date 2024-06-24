德信前校長涉泄露學校試題　警誡下稱與同案女被告為親密朋友 (14:55)

控方開案陳辭指，德信學校（下稱學校）為政府資助的男子小學，首被告郭超群（50歲、現時無業） 2013年9月起任職校長，是學校日常營運的總負責人。次被告彭詠嫺（46歲、報稱補習中心經營人）於2017年6月成立勤舍學習中心有限公司（下稱中心），案發期間有20名中心學生於學校就讀。彭的兒子為學校舊生，因而結識郭，二人關係親近，曾6年間一同外遊7次。

郭與其母親的通訊紀錄顯示，郭母2017年6月曾表示擔心中心學生人數不足，租金是主要問題，又說害怕郭做的事會被發現，郭回應做生意不應憂慮太多，總會有機會輸，他會小心，並向母親借42萬存入彭戶口，彭再將部分款項轉入中心戶口。學校一名家長2018年10月投訴指中心練習與學校考試試題相似，質疑有人泄露試題；被告向教育局人員否認指控。

兩名被告於2021年6月被捕，廉署人員從彭的手機發現郭於2019年至2020年曾向她發送小一至小六中文和英文測驗試題。調查亦發現，被告2021年5至6月曾登入學校系統將3個含試題的檔案抄送到其他地方；中心搜出小一數學、小二英文和小五數學練習與學校試題相似。郭警誡下指，每年均會和彭以及其他友人旅遊。