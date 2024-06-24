男警涉掃黃行動通風報信　同案賣淫女中介認6罪 (13:14)

兩名被告依次為孟凡月（被起訴時33歲，無業）及呂偉霖（被起訴時46歲，報稱公務員）。孟承認2項依靠另一人賣淫的收入為生罪、2項使用他人身分證罪、一項管有非法取得的旅行證件罪及一項未獲入境事務處處長授權而留在香港罪。呂則被控於2022年12月5日，在香港意圖妨礙司法公正而作出有妨礙司法公正傾向的行為，即棄置一部用作與孟凡月溝通的手提電話。

承認案情指，孟於2021年10月從廣東非法乘船來港，使用一名李姓女子的身分證登記入住九龍君怡酒店，而李早於同年4月已登記報失身分證。2022年8月及9月，孟於微信群組向本地性工作者X介紹2名嫖客，收取共1500元介紹費。同年11月，孟接待抵港的日本女子Y，並向Y介紹4至5名嫖客，獲取約8000及9000元介紹費。Y後來向20名男子提供性服務，再向孟支付介紹費。X與Y於同月28日的反色情行動中被捕。

2022年12月2日，孟在下午約3時於銅鑼灣智選假日酒店大堂會合第二被告呂偉霖，2人在晚上6時許到銅鑼灣富豪香港酒店（富豪香港），孟使用一名鄧姓女子已報失的身分證登記，兩人一同進入了1011號房。翌日晚上約10時半，警方突擊搜查富豪香港，在1011號房內搜出約15萬元現金、李及鄧的身分證，以及一張賴姓女子的台灣身分證；孟在警誡下承認偷渡來港尋找男友。