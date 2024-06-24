陳仲尼質疑航班資料顯示後備系統非無縫交接 會於董事局跟進 (11:07)

機管局指昨晨約7時知悉系統出問題，陳仲尼今早接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時指，據他所知，機場人員在中午已大概了解航班資料顯示系統的狀況，但為穩妥起見，決定繼續使用後備系統。陳指商界或廠商，如設後備供電系統，啟動時應大致與正常系統無異，且無縫交接，但昨日機場所見，機場的後備系統未能做到正常系統的功能，故會在董事會跟進。

對於有旅客稱因為系統故障而錯過航班，陳仲尼同意機管局應作出補償。

昨日聲稱因不知悉航班資料而錯過赴菲律賓宿霧航機的澳門旅客吳先生於同一節目表示，昨晨到機場禁區貴賓室等候，一直未見有航班資料，也無聽到廣播，及後他向機場人員查詢，到閘口時航機已起飛。他指航空公司今早已安排機位讓他繼續行程，但因行程延誤而要額外開支。他指機管局至今未有聯絡他，指機場服務水平以往曾是最佳，對現時機場情況「感到痛心」。

機管局今早6時半公布，隨著機場客運大樓的航班顯示屏星期日中午開始逐步恢復運作，經過星期一凌晨的全面檢查，今早所有航班資料顯示屏，包括離境大堂、接機大堂、登機閘口及行李認領大堂的航班資料顯示屏均正常運作。另外，機場網站及My HKG 手機應用程式亦正常運作。機管局呼籲旅客，留意最新航班資料，預留充足時間辦理登機手續。