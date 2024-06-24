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楊何蓓茵：公務員評核會考慮維護國安表現 (11:01)

政府早前頒布更新版的《公務員守則》，加入「維護憲制秩序及國家安全」、「盡忠職守」、「團隊精神」等公務員基本信念。公務員事務局長楊何蓓茵接受《南華早報》專訪時表示，各層級的公務員均應理解維護國安的重要程度，令政策措施免受國安風險威脅，亦要確保日常工作程序等可維護國安，又稱當局不會將維護國家安全列為特定的才能(specific competency)，但會用作評估公務員整體工作表現。

更新版《守則》亦列明不可以公務員身分批評任何政府政策，楊何蓓茵表示，作為僱員，不公開批評僱主是基本的職業道德，稱當管理層作出決定，僱員應支持及全心全意地執行，否則不能做成任何事；公務員認可透過內部途徑表達觀點。她又稱，政府不會監管公務員的社交帳號，但如接獲涉不當行為的投訴，就會調查。

楊何蓓茵接受港台專訪時就說，「維護憲制秩序及國家安全」是《守則》中最重要的基本信念，稱公務員要明白在何框架及基礎中做事，才會做得好，又強調公務員有使命及憲制角色，須明白憲制秩序。她表示，更新《守則》中列出的信念及操守準則是政府對公務員一向的期望和要求，公務員不應有額外壓力。

公務員編制過去數年維持零增長的目標，楊何蓓茵說，由2021年3月至今，編制已減少近2000人，預期很有機會繼續下降，但現時沒有訂定指標，會鼓勵各部門積極減少編制，並利用更多科技或減省不必要的工序。她提到，過去數年是公務員的退休高峰，接下來將緩慢地減少，目前整體約有兩萬個公務員職位空缺，當中以警隊空缺率較高。

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