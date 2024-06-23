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中電首半年發生多宗電力事故　羅嘉進：將採取短中長期措施盡減影響 (20:27)

青衣及何文田等多區今晨（23日）2時許出現電力不穩情况，中電指連接元朗至深圳的40萬伏特架空供電系統曾錄得短暫電壓驟降，其間電力供應並沒有中斷。中電總裁羅嘉進就事故見傳媒時再向市民致歉，他說為應對極端天氣威脅，中電將採取短、中、長期措施，盡力減低極端天氣對電力系統的影響，短期措施包括加強人手巡查及應用創新科技檢測及維修關鍵設施，包括變電站及電纜線路，以減低發生事故機會。被問及有沒時間表，他說短期措施會「馬上做」，形容是「刻不容緩」，中期措施則在未來2至3年逐步落實。

羅嘉進表示，在短期方面，中電在電力事故期間會增加資源，包括緊急復電人手及利用流動發電機，為受影響的市民減短復電時間；加強與相關部門協調，縮短搶修工程所需時間；亦會加強與相關部門、地區持份者及客戶聯絡，提升溝通效率。

中期方面，羅嘉進稱將於戶外電力設施加裝避雷系統，以減低受雷擊影響；亦會在低窪變電站增加防水浸設備及加快更新供電設備。長期方面，他稱會全力配合政府就電力系統的管理作全面檢討，包括資產管理、維修保養等，並會全力配合機電署長要求，與署方會面、檢討及討論盡快加強供電系統抵禦極端天氣的能力。

被問及是否同意政府早前提出將電壓驟降事故納入《管制計劃協議》內的懲罰機制，羅嘉進稱，中電首要工作是「從根本減低對市民影響，去提升電力系統的可靠性」，包括如何提升電網抵禦極端天氣的可能性，盡量減低電壓驟降發生的機會，以及在極端天氣下若有事故，如何縮短復電時間。

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