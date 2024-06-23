灰沙圍搗破大麻種植場　檢獲大麻植物及製成品總市值3900萬元 (19:00)

元朗警區行動主任彭智偉總督察表示，警方根據線報及深入調查，昨晚突擊搜查元朗屏山灰沙圍一幢村屋，檢獲1588棵、共重約192公斤的大麻植物及5公斤大麻製成品。行動中亦檢獲大批用作栽植大麻植物的工具及裝備，包括太陽燈、植物營養液及泥土等。拘捕一名37歲姓林男子，涉嫌「栽植大麻植物」及「販毒」，由探員帶署扣留調查。

彭智偉指，該幢3層高村屋面積2100方呎，有6房3廳，房間約100方呎，大廳約400方呎，在村屋檢獲大量太陽燈、遮光布、隔熱棉、各式各樣泥土、肥料等。初步相信搗破的種植場，在海外購入大麻種子，在不同房間設置不同成長階段所需的裝備，亦設有溫度、濕度監控設施及二氧化碳機，以供大麻植物加速成長。另外，警方亦發現涉事村屋胡亂接駁電線，以供太陽燈及其他高負荷設備使用，增加漏電及釀成火警風險，如波及附近民居，後果不堪設想。警方提醒市民，如發現自己寓所附近單位傳出不尋常氣味，或懷疑該場所被用作儲存危險藥物，應盡快向警方舉報。