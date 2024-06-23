機場航班顯示系統故障　有離港旅客錯過航班稱對機場安排大感失望 (14:56)

據本報記者現場所見，機場電子屏幕現已改用臨時系統顯示航班資料，包括航班編號、起飛時間及目的地，但登機閘口資料則只有部份航班附有。機場亦透過廣播表示，由於機場航班資料顯示屏幕相關系統故障，呼籲旅客盡早進入禁區範圍，以獲取最新航班資訊。另外，接機大堂電子屏幕未能顯示抵港時間，故以白板手寫代替。

澳門旅客吳先生今日凌晨乘坐渡輪來港，原定於早上9時許前往菲律賓宿霧，惟進入禁區後，因未獲取閘口資料，錯過航班。他表示對香港機場大感失望，稱現時需等待明日的航班，惟機場未有提供住宿安排，「一來一回(澳門)頂唔住，焗住留低振興香港經濟」。

前往成都旅遊的本港居民張先生表示，早上看到機場系統出故障消息，特意提早近3小時辦理登機手續。他指，順利從電子屏幕了解航班閘口資料，行程未受影響，「（候補系統）冇咁清楚，我用手機影低再睇，資料都冇乜分別」。

抵港方面，機場職員以白板手寫抵港航班的行李認領處及抵港大堂編號。從馬尼拉抵港的內地旅客陳小姐(化名)表示，行李認領處有職員主動上前查問航班編號，領取行李過程順暢；又指入口處人流較多，但未見混亂情况。