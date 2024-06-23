機場航班顯示系統故障　有離港旅客錯過航班稱對機場安排大感失望 (14:56)

機場航班資料顯示屏幕相關系統今早7時起故障，機場大樓電子屏幕、網站及手機應用程式My HKG的航班資訊未能即時更新，機管局正搶修系統，未知何時完成修復。有凌晨由澳門來港準備離境的旅客稱因未能獲取閘口資料而錯過航班，要被迫滯港一天，對本港機場大感失望；有抵港旅客則表示領取行李過程順暢，也未見混亂情况。
據本報記者現場所見，機場電子屏幕現已改用臨時系統顯示航班資料，包括航班編號、起飛時間及目的地，但登機閘口資料則只有部份航班附有。機場亦透過廣播表示，由於機場航班資料顯示屏幕相關系統故障，呼籲旅客盡早進入禁區範圍，以獲取最新航班資訊。另外，接機大堂電子屏幕未能顯示抵港時間，故以白板手寫代替。
澳門旅客吳先生今日凌晨乘坐渡輪來港，原定於早上9時許前往菲律賓宿霧，惟進入禁區後，因未獲取閘口資料，錯過航班。他表示對香港機場大感失望，稱現時需等待明日的航班，惟機場未有提供住宿安排，「一來一回(澳門)頂唔住，焗住留低振興香港經濟」。
前往成都旅遊的本港居民張先生表示，早上看到機場系統出故障消息，特意提早近3小時辦理登機手續。他指，順利從電子屏幕了解航班閘口資料，行程未受影響，「（候補系統）冇咁清楚，我用手機影低再睇，資料都冇乜分別」。
抵港方面，機場職員以白板手寫抵港航班的行李認領處及抵港大堂編號。從馬尼拉抵港的內地旅客陳小姐(化名)表示，行李認領處有職員主動上前查問航班編號，領取行李過程順暢；又指入口處人流較多，但未見混亂情况。