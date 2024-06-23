發展局已協助37個棕地作業經營者取得規劃許可 (14:40)

甯漢豪今日（23日）在網誌表示，政府的長遠目標是發展多層現代產業大樓，並容納受政府發展影響的棕地作業，惟興建需時，而且並非適用於所有棕地作業，因此，當局以「金錢補償與協調服務並行」的政策方向，協助受影響的業務經營者，除了安排地政總署盡早主動接觸受影響經營者以提供協助及金錢補償外，亦會物色合適的政府土地，讓受影響的棕地作業者參與短期租約投標，並已成立跨專業專隊，為覓地重置者提供規劃及地政諮詢服務。她稱，隨著新發展區的發展，收地工作可能會影響更多棕地作業者，當局將會密切留意情况，加緊處理及支援受影響人士。

另外，甯漢豪稱容許受影響農戶優先申請租用位於古洞南的「農業園」，進行現代化及商業化作物生產，第一期的農地已悉數分配予受政府發展項目影響的農戶，包括受古洞北/粉嶺北新發展區及其他政府發展項目影響的農戶，當局也正在規劃及籌備「農業園」第二期首階段的工作，預計工程最快可於明年內展開。