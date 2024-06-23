政府下月提處理網約車方向 無計劃立法阻市民乘網約車 (12:58)

「港車北上」計劃實施約1年，運輸及物流局長林世雄說，港珠澳大橋每日雙向車流量約1.2萬車次，形容車流不算多，當局會盡量考慮措施鼓勵更多車輛使用港珠澳大橋，亦會吸收經驗，長遠按實際需要考慮是否有空間將計劃擴展至其他口岸。他又說，期望今年底可開展「粵車南下」首階段，即廣東省市民可駕車到港珠澳大橋人工島的自動化停車場停泊，屆時會再有公布。

林世雄於無綫《講清講楚》表示，現時有約6萬輛車登記港車北上，通常長假期開始之時，會有約4000至5000車輛北上。被問到會否擴大計劃名額，他說，當局要繼續吸收經驗，會視乎情況再考慮，又稱相信會有越來越多車輛參加計劃。林世雄亦說，正與珠海方面商討如何在高峰期間處理更多車輛，亦會與內地檢視是否有空間推出更多相關便民措施。

高鐵首班香港往北京及上海的卧鋪列車日前開通，對於有市民期望推遲開車時間，林世雄說，香港往北京全長2000多公里，要考慮中途站、夜間維修等因素，稱「夾時段」並不容易，認為目前是合適時段。被問到內地增設更多自由行城市，高鐵會否增開相關線路，他指一直與內地磋商及探索新鐵路線，會就熱門線路繼續努力研究。