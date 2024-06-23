梁朝偉捐贈300萬元 支持兒科病童獎學金 (11:22)

香港兒科醫學會去年成立「鵬程奮進堅毅獎學金」，用於支援長期病患、特殊學習需要或基層家庭兒童及青少年。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，上屆礙於資源有限，只能頒發獎學金予20個兒童，不過今屆經討論和獲捐款後，會由去年1萬元增至今屆1.5萬元至2萬元，預料約150人得獎，並透露今屆反應不錯，已接獲近1000個報名提名，報名將於本周三（26日）截止。
本地藝人梁朝偉擔任「鵬程奮進堅毅獎學金」發言人。梁今日（23日）在商台節目《政好星期天》指，去年有約170人報名，但只有20個兒童得獎，反問「咁咪有百幾個人好失望」，他為此感到難過，於是捐出300萬元，盼盡量滿足所有人需求，並會捐出一幅已故華裔藝術家趙無極的畫作，以供慈善拍賣。他同時希望，自己可發揮帶頭作用，讓更多人關注有需要的兒童。
葉柏強稱，長期病患兒童在過往幾年面對非常困難的環境，尤其新冠疫情期間停課，同時家庭負擔加重，亦有部分特殊學校基本設施不足，希望透過獎學金可鼓勵兒童繼續發揮潛質。他分享曾有得獎者捐贈一部分獎學金予母校，亦曾在醫院認識一位患有肌肉失養症的15歲青年仍會寫書和做運動，認為這些故事可鼓勵下一代小朋友保持感恩，以及克服困難。