梁朝偉捐贈300萬元 支持兒科病童獎學金 (11:22)

本地藝人梁朝偉擔任「鵬程奮進堅毅獎學金」發言人。梁今日（23日）在商台節目《政好星期天》指，去年有約170人報名，但只有20個兒童得獎，反問「咁咪有百幾個人好失望」，他為此感到難過，於是捐出300萬元，盼盡量滿足所有人需求，並會捐出一幅已故華裔藝術家趙無極的畫作，以供慈善拍賣。他同時希望，自己可發揮帶頭作用，讓更多人關注有需要的兒童。

葉柏強稱，長期病患兒童在過往幾年面對非常困難的環境，尤其新冠疫情期間停課，同時家庭負擔加重，亦有部分特殊學校基本設施不足，希望透過獎學金可鼓勵兒童繼續發揮潛質。他分享曾有得獎者捐贈一部分獎學金予母校，亦曾在醫院認識一位患有肌肉失養症的15歲青年仍會寫書和做運動，認為這些故事可鼓勵下一代小朋友保持感恩，以及克服困難。