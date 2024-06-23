港投公司將與百圖生科合作 在港設立全球其首個生物計算創新中心 (11:51)

首屆「國際生物計算創新峰會」明日（24日）在港舉行，與會者包括人工智能、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表。陳茂波說，香港投資管理有限公司明日將與生命科學人工智能大模型公司百圖生科(BioMap)簽署戰略合作協議，百圖生科亦將正式宣布在港設立全球其首個生物計算創新中心，利用其大模型支持更多生物計算相關的團隊，在醫藥及健康、綠色科技、工業創新等範疇加速研究及成果轉化，並會提供更多就業及實習機會。
陳茂波於網誌表示，人工智能及生命科技是香港創科發展的重點範疇，已有一定的基礎和布局，兩者的結合建構出一個全新及有巨大機遇的生物計算行業，而這個行業在全球也是剛剛起步，相信透過加速推動創新及加強人才培訓，香港將可以更快的向前探索，有望在新領域中搶佔「先行者優勢」(first mover advantage)。
陳茂波又稱，瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)近日發布的《2024年世界競爭力年報》，香港的競爭力在全球67個經濟體中排行第五位，較去年上升兩位，在客觀數據上表現亦有所改善，超過一半的商界意見指標排名亦上升，多個與創科相關的意見指標，包括「技術開發與應用」、「科學研究的法例」、「知識產權」、「知識轉移」亦上升至全球前10名之內，香港未來會繼續加強這些方面的工作。
他形容在創科方面，過去的不斷努力已漸見成果，而這屆政府的高效推動更令本港優勢更為明顯，相信隨著更多人工智能和生物科技等領域的科企扎根香港，將為本地的研發和人才創造更多機會，讓本地的創科生態圈更為蓬勃。