港投公司將與百圖生科合作 在港設立全球其首個生物計算創新中心 (11:51)

陳茂波於網誌表示，人工智能及生命科技是香港創科發展的重點範疇，已有一定的基礎和布局，兩者的結合建構出一個全新及有巨大機遇的生物計算行業，而這個行業在全球也是剛剛起步，相信透過加速推動創新及加強人才培訓，香港將可以更快的向前探索，有望在新領域中搶佔「先行者優勢」(first mover advantage)。

陳茂波又稱，瑞士洛桑國際管理發展學院(IMD)近日發布的《2024年世界競爭力年報》，香港的競爭力在全球67個經濟體中排行第五位，較去年上升兩位，在客觀數據上表現亦有所改善，超過一半的商界意見指標排名亦上升，多個與創科相關的意見指標，包括「技術開發與應用」、「科學研究的法例」、「知識產權」、「知識轉移」亦上升至全球前10名之內，香港未來會繼續加強這些方面的工作。

他形容在創科方面，過去的不斷努力已漸見成果，而這屆政府的高效推動更令本港優勢更為明顯，相信隨著更多人工智能和生物科技等領域的科企扎根香港，將為本地的研發和人才創造更多機會，讓本地的創科生態圈更為蓬勃。