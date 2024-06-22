100KM跑步機慈善賽一連兩日舉行　陳浩濂：市民應定期運動舒展 (20:02)

陳浩濂在社交平台表示，港人工作時間長，在辦公室坐的時間較多，認為需定期運動舒展。他透露自己中學時差不多每天練跑，又參加學校越野跑隊、田徑隊和足球隊，現時亦會盡量抽空在周末踢足球，每年也參加半程馬拉松賽賽事。

啟德體育園總監（策略發展）鄧竟成表示，挑戰賽不僅是體育盛事，更是一個凝聚社會正能量的重要平台，透過今次挑戰賽，支持社區體育發展，同時為有需要的人士帶來幫助。「企業及機構組」和「傳媒及名人組」等賽事今日進行，其中由13人組成的The Peak Hunter Youth隊伍，以5小時32分優異成績完成100公里，獲得「企業及機構組」第一名。

「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦，吸引逾600名跑手，以及近60間企業、機構和傳媒等挑戰長跑。大會指，累積的跑步里數，會以每10公里捐出等同於700卡路里的食物予慈善機構，讓基層市民獲得溫飽。