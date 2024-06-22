明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

不明信息稱記協大會受監視　蕭澤頤：傳播未澄清訊息屬誤導公眾 (16:13)

香港記者協會今舉行周年會員大會及執委會選舉，稱有會員接獲來歷不明信息，指會議或遭執法機關監視，提醒與會議「保持距離」。警務處長蕭澤頤表示，網絡及社交媒體上有很多不實訊息，尤其2019年「黑暴」期間有大量假新聞和假消息，記協無理由不清楚。他指作為專業新聞工作者，就不實訊息及不肯定謠言，定會澄清及報道事實，否則傳播未澄清的訊息屬誤導公眾，強調面對謠言要「不信謠、不造謠、不傳謠」。

今年4月，警方在旺角安裝15組閉路電視鏡頭進行技術測試。蕭澤頤今透露，閉路電視安裝首2個月，已協助偵破涉管有仿製槍械及行劫案等3宗案件；上月另協助偵破2宗車內盜竊案及1宗炸彈嚇詐案。他指，警方已開始在其他地區安裝首階段2000部防罪閉路電視，稱未來會加緊、加快在其他區域安裝更多閉路電視，希望能做到防罪滅罪效果。

七一將至，以往有不同團體均在當日遊行及集會。保安局長鄧炳強昨（21日）稱，暫未接獲7月1日遊行及集會的申請。蕭澤頤指，會根據國安、維護香港公共安全及秩序的風險作適當調配，確保有足夠警力步署，令所有七一期間的慶典活動安全有序進行。他又指，警方已展開情報工作，當察覺有任何人嘗試破壞社會安寧，定會果斷執法。

特首李家超日前受訪時，提到《港區國安法》與因應《基本法》23條制定的《維護國家安全條例》做到優勢互補，確保國安受到保障，但不表示其他人不會做危害國安的事。蕭澤頤指，現時社會平靜但仍存暗流湧動，有別有用心人士透過各種途徑嘗試煽動違法行爲，外部勢力及逃離香港的反中亂港分子，用盡不同方法抹黑如《港區國安法》的法律，企圖抺黑和煽動仇恨中央及特區政府。就任何煽動和破壞社會安寧行爲，他指警方一定會果斷執法，從未間斷情報蒐集工作；若有人企圖作出違法行為會從速執法，不讓其有機可乘。

香港警察學院今早（22日）舉行結業會操，共有21名督察及157名警員結業。蕭澤頤指，本月15至16日舉行第8次「警察招募．體驗日」，有1783人參與，即場申請投考者則有863人，上升八成，均是歷來第二高，形容相當鼓舞。他透露本月底將舉行警察社區招募快線，向有興趣投考者分享投考心得、警察工作，並設即場面試。警方今年繼續向「警隊學長計劃」參與者提供實習機會，有368人申請逾270個職位。

相關字詞﹕記協 警方 閉路電視 港區國安法 基本法23條

上 / 下一篇新聞