不明信息稱記協大會受監視　蕭澤頤：傳播未澄清訊息屬誤導公眾 (16:13)

今年4月，警方在旺角安裝15組閉路電視鏡頭進行技術測試。蕭澤頤今透露，閉路電視安裝首2個月，已協助偵破涉管有仿製槍械及行劫案等3宗案件；上月另協助偵破2宗車內盜竊案及1宗炸彈嚇詐案。他指，警方已開始在其他地區安裝首階段2000部防罪閉路電視，稱未來會加緊、加快在其他區域安裝更多閉路電視，希望能做到防罪滅罪效果。

七一將至，以往有不同團體均在當日遊行及集會。保安局長鄧炳強昨（21日）稱，暫未接獲7月1日遊行及集會的申請。蕭澤頤指，會根據國安、維護香港公共安全及秩序的風險作適當調配，確保有足夠警力步署，令所有七一期間的慶典活動安全有序進行。他又指，警方已展開情報工作，當察覺有任何人嘗試破壞社會安寧，定會果斷執法。

特首李家超日前受訪時，提到《港區國安法》與因應《基本法》23條制定的《維護國家安全條例》做到優勢互補，確保國安受到保障，但不表示其他人不會做危害國安的事。蕭澤頤指，現時社會平靜但仍存暗流湧動，有別有用心人士透過各種途徑嘗試煽動違法行爲，外部勢力及逃離香港的反中亂港分子，用盡不同方法抹黑如《港區國安法》的法律，企圖抺黑和煽動仇恨中央及特區政府。就任何煽動和破壞社會安寧行爲，他指警方一定會果斷執法，從未間斷情報蒐集工作；若有人企圖作出違法行為會從速執法，不讓其有機可乘。

香港警察學院今早（22日）舉行結業會操，共有21名督察及157名警員結業。蕭澤頤指，本月15至16日舉行第8次「警察招募．體驗日」，有1783人參與，即場申請投考者則有863人，上升八成，均是歷來第二高，形容相當鼓舞。他透露本月底將舉行警察社區招募快線，向有興趣投考者分享投考心得、警察工作，並設即場面試。警方今年繼續向「警隊學長計劃」參與者提供實習機會，有368人申請逾270個職位。