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《華爾街日報》記者鄭嘉如當選記協主席　兩執委申退選不果 (15:14)

記協今日（22日）改選執委會，正副主席唯一候選人、《華爾街日報》記者鄭嘉如及自由記者梁耀聰成功當選，並選出10位新理事。其中BBC記者Vincent Danny曾向將卸任主席的陳朗昇表示希望退選，惟因記協無退選機制，最後仍然列入候選名單，並成功當選，被問到他有否透露退選原因，陳朗昇引述他指「有困難」，惟具體原因則不便透露。

另一名當選理事張皓明向本報表示，已退出記協執委會選舉，稱「接受提名和退選均是個人決定」，本報正就此向記協查詢。

大會為時約2小時，逾50位會員到場出席，早前宣布不再連任的陳朗昇指，會上亦通過執委會的工作報告、財政報告，至於執委會換屆選舉，是次共有111位會員投票，8票為廢票，其餘均為有效票數。除落選的章佳強、張軍及王婧3人外，其餘包括記協現任理事黎佩兒等10人當選。

陳朗昇又提及，現時記協會員有約300人，較高峰時少三分之二，但認為記協仍有說服力，依然是代表業界的組織，總結其任期與警方的關係是「一言難盡」，但仍有溝通渠道，稱明白社會對他又很多意見，但記協會繼續捍衛新聞自由。

他又稱當局多次顯示其對新聞業界並不理解，已多次解釋早前的一些爭議，認為與人溝通「不會整天顧著別人不好」，重申記協願意於各界溝通，盼離任後可成為「重新開始」的機會。

被問到昨日有個別會員收到接獲來歷不明的信息，稱有「可靠消息」指大會會受「執法及情報人員」滲透，籲會員「保持距離」，記協會否就此有進一步行動，陳朗昇表示收到相關信息的個案少於10個，多由英國+44號碼開始發出，重申會員名冊每年更新，看不到會有「滲透」的情況。

被問到有理事提出退選會否擔心，亦有其他理事會跟隨退任，新任副主席梁耀聰表示，退任與否是其自由，認為對方當初參選是想為記協，或者想為傳媒行業出一分力，執委會尊重其決定。

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