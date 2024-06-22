明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉理大「圍魏救趙」案暴動罪　8人罪成判囚37個月至50個月 (14:18)

2019年11月警方包圍理大，有人發起「圍魏救趙」營救理大內示威者，警方拘捕共213人並控以暴動罪。其中一案的5人認罪，3人經審訊後被裁定罪成，今（22日）於區域法院判囚37個月至50個月。法官表示，本案暴動歷時逾50分鐘，若非警方圍捕，示威者無散去跡象。法官提及一條小巴路線受堵路影響，當日沒有收入，反映示威對公眾帶來不便。

8名被告為已離職的救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、的士司機陳俊宇（22歲）、飛機工程課程學生陳建希（18歲）、社區服務課程學生陳國庭（18歲）、地盤管工陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、何頌賢（20歲）及零售商人何家堯（30歲）。

暫委法官梁嘉琪引述辯方求情指，區啟泰2018年起任職救護員，2019年11月被捕後停職，2020年12月被解僱；區當日穿黑衣到場，使示威者容易接受救護服務。此外，陳建希夢想成為飛機師，因本案被扣起護照，已放棄飛機實習機會；陳的胞妹因同類型案件入獄，重犯機會低。

梁官判刑指，示威者於2019年11月18日聚集油麻地窩打老道與咸美頓街一帶，人數接近1500至2000人，投擲共251枚汽油彈，並向警方照射雷射光；警方使用54發催淚煙和29發橡膠子彈，幾乎用盡彈藥。梁官強調，示威對附近居民、商店帶來不便，例如有小巴公司員工供稱受堵路影響，小巴路線無法正常運作，該公司從1997年起經營，從未試過一天無收入。梁官稱，暴動者藉着身處現場壯大聲勢，屬嚴重罪行。

梁官考慮暴動規模及個人罪責，採納54個月為8名被告的量刑起點。梁官提及，本案原定於2020年3月開審，新冠疫情下法庭停擺，案件重新排期至2023年11月開審，指被告要重新準備審訊，候審時工作和學業情况有變，遂為8人減刑兩個月。

被告區啟泰、陳俊宇、陳建希、陳國庭和何家堯開審前認罪，梁官考慮認罪扣減和案發年紀等，判4人囚37個月至40個月不等。至於陳力圖、鄭子峰和何頌賢經審訊後定罪，判囚48個月至50個月不等。

相關字詞﹕編輯推介 反修例 理工大學

上 / 下一篇新聞