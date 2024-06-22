涉理大「圍魏救趙」案暴動罪　8人罪成判囚37個月至50個月 (14:18)

8名被告為已離職的救護員區啟泰（案發時25歲，下同）、的士司機陳俊宇（22歲）、飛機工程課程學生陳建希（18歲）、社區服務課程學生陳國庭（18歲）、地盤管工陳力圖（21歲）、廚師鄭子峰（23歲）、何頌賢（20歲）及零售商人何家堯（30歲）。

暫委法官梁嘉琪引述辯方求情指，區啟泰2018年起任職救護員，2019年11月被捕後停職，2020年12月被解僱；區當日穿黑衣到場，使示威者容易接受救護服務。此外，陳建希夢想成為飛機師，因本案被扣起護照，已放棄飛機實習機會；陳的胞妹因同類型案件入獄，重犯機會低。

梁官判刑指，示威者於2019年11月18日聚集油麻地窩打老道與咸美頓街一帶，人數接近1500至2000人，投擲共251枚汽油彈，並向警方照射雷射光；警方使用54發催淚煙和29發橡膠子彈，幾乎用盡彈藥。梁官強調，示威對附近居民、商店帶來不便，例如有小巴公司員工供稱受堵路影響，小巴路線無法正常運作，該公司從1997年起經營，從未試過一天無收入。梁官稱，暴動者藉着身處現場壯大聲勢，屬嚴重罪行。

梁官考慮暴動規模及個人罪責，採納54個月為8名被告的量刑起點。梁官提及，本案原定於2020年3月開審，新冠疫情下法庭停擺，案件重新排期至2023年11月開審，指被告要重新準備審訊，候審時工作和學業情况有變，遂為8人減刑兩個月。

被告區啟泰、陳俊宇、陳建希、陳國庭和何家堯開審前認罪，梁官考慮認罪扣減和案發年紀等，判4人囚37個月至40個月不等。至於陳力圖、鄭子峰和何頌賢經審訊後定罪，判囚48個月至50個月不等。