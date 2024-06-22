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廉署招聘體驗日千人報名 執行處擬招聘30人 (12:44)

廉政公署今日（22日）及29日在北角廉署大樓舉辦招聘體驗日，預計接待共約1,000人，今年擬招聘30名執行處調查主任及助理調查主任。

今年為廉署第二年舉辦相關活動。目的是向有興趣加入廉署者推廣及宣傳招聘資訊，加深他們對反貪工作的認識。體驗日設有模擬接見及拘捕體驗，讓參加者親身感受執法及防貪過程，同場亦可進行體能測試。廉政公署香港國際廉政學院副學院總監杜安琪指，九成報名人士選擇報名參加同場的體能測試，反映參加者皆有志投考廉署。

杜安琪表示，去年接獲5000個入職申請，比2022年升3成，達招聘目標，並指近年招聘狀況良好，執行處的流失率亦維持在2%以下。今年希望招聘30名執行處主任及助理主任，指即日起至7月12日將接受有關投考申請。

就讀中文大學的鄭同學表示，自己曾參加廉署與各大專院校合作推行廉政大使計劃，認為廉政公署工作富有正義感，希望投考為社會出一分力。

就讀理大專上學院的謝同學表示，認爲廉署的體驗日安排順暢，體驗環節如在「三角枱」模擬接見的環節互動性高，有助參觀人士更了解廉署的工作性質。

來自内地的黃小姐表示，從網上得悉活動，因自幼因觀看香港電影對廉署工作感興趣，至於是否決定去投考現在還在考慮階段。

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