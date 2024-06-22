林世雄：三隧分流紅隧及東隧流量減8%至10% (12:37)

被問及西隧塞車情況惡化，林世雄表示交通流量應看整體的交通需要，重申在繁忙時段，三隧的可承載量的126%，西隧的車龍是可預計，認為現時措施已達致預期效果；對於未來的人口分布會否對西隧造成更大壓力，他指當局計劃在港島西面建設繞道經交椅洲到大嶼山北部，以至機場及西北地區，並已納入未來基建藍圖當中。

有關政府就公共小巴客車行業輸入勞工計劃，林世雄表示第一階段已批出900多個名額，截至5月底有600名司機到港，當中400名司機正在工作，他指客車與小巴空缺情况較嚴重，會輸入勞工維持服務，而計劃第二階段已截止，相信很快繼續實行；他舉例以小巴客車名額為1700個，是空缺的約一半數目，代表營運者仍需要本地招聘，強調保障本地勞工就業優先。

對於「港車北上」港珠澳大橋出現擠塞，林世雄表示關注，當局曾與珠海口岸討論，珠海方面有改善措施提升通關能力，局方則提出包括過關預約制度等方法，未來雙方會再討論；物流方面，林承認近年本港港口吞吐量下跌，期望透過綠色港口及智慧港口以增加競爭力，並期望與內地城巿合作，讓貨物通過本港運輸到外國。