明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

林世雄：三隧分流紅隧及東隧流量減8%至10% (12:37)

運輸及物流局長林世雄今日（22日）在港台《星期六問責》表示，三隧分流後，現時紅隧及東隧流量減8%至10%，西隧上升10%，紅隧車龍長度減少1公里，東隧的車龍則減少半公里，認為分流成效有目共睹。

被問及西隧塞車情況惡化，林世雄表示交通流量應看整體的交通需要，重申在繁忙時段，三隧的可承載量的126%，西隧的車龍是可預計，認為現時措施已達致預期效果；對於未來的人口分布會否對西隧造成更大壓力，他指當局計劃在港島西面建設繞道經交椅洲到大嶼山北部，以至機場及西北地區，並已納入未來基建藍圖當中。

有關政府就公共小巴客車行業輸入勞工計劃，林世雄表示第一階段已批出900多個名額，截至5月底有600名司機到港，當中400名司機正在工作，他指客車與小巴空缺情况較嚴重，會輸入勞工維持服務，而計劃第二階段已截止，相信很快繼續實行；他舉例以小巴客車名額為1700個，是空缺的約一半數目，代表營運者仍需要本地招聘，強調保障本地勞工就業優先。

對於「港車北上」港珠澳大橋出現擠塞，林世雄表示關注，當局曾與珠海口岸討論，珠海方面有改善措施提升通關能力，局方則提出包括過關預約制度等方法，未來雙方會再討論；物流方面，林承認近年本港港口吞吐量下跌，期望透過綠色港口及智慧港口以增加競爭力，並期望與內地城巿合作，讓貨物通過本港運輸到外國。

相關字詞﹕編輯推介 三隧 客車行業輸入勞工計劃 港珠澳大橋

上 / 下一篇新聞