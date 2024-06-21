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瑞銀前聯席董事涉私吞內地客逾1.3億元　判囚10年 (18:40)

瑞銀前員工涉於兩年間轉走內地客戶的銀行款項，涉款逾1.3億港元，客戶發現款項不知去向後由銀行職員報警。被告早前承認兩項洗黑錢罪，還押至今日（21日）於高院被判刑。法官表示，涉案黑錢總額逾億元，被告從中獲取得益，維持奢華生活，包括名車與多棟物業，故判刑須具阻嚇性，判處被告入獄10年。

36歲被告孫健榮曾任瑞銀聯席董事（associate director），他另被控欺詐和盜竊罪獲法庭存檔。法官陳仲衡於判刑時，指被告初犯，辯方求情稱被告因本案將無法再從事原先的專業工作。陳官表示，案中洗黑錢款項1.3億港元，並從罪行中獲得得益，包括法拉利、林寶堅尼等名車車匙，以及6棟在中國及英國的物業。考慮案中涉及跨國犯案、被告在控方準備好開審文件後才認罪，加上兩罪刑期須分期執行，遂判被告囚10年。

案情指，被告於2014年成為內地于氏夫婦的客戶顧問。于氏於2016年反映將人民幣資金調動來港較麻煩，遂同意先將款項匯入被告指定的戶口，由被告轉帳予池姓親人，再匯入于氏夫婦的戶口。被告2018年從瑞銀辭職後，于氏夫婦委派另一名客戶顧問，並發現有1.24億港元差額不知去向。于氏夫婦與被告當面對質，被告訛稱將款項存入一個公司戶口，後來銀行職員報警。

警方在被告寓所發現海外物業的轉讓文件及名車車匙。調查發現，被告的戶口有大量美金、英鎊和港元交易，被告向于氏夫婦出示的銀行紀錄全屬虛構。

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