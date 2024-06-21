自由亞洲電台質疑入境處「威嚇」港人換身分證　鄧炳強斥報道不實煽動仇恨 (18:38)

鄧炳強發言後，政府亦隨即發稿，強調香港居民如因不在香港而未能在指定換證限期內換領新身份證，只要在返港後30日內補辦換證手續，即不屬違法。入境處在當日記者會亦表明香港永久性居民身份證持有人的居留權不會因舊證失效而受影響，出入境自由不會因為舊款智能身份證失效而受到影響，批評報道刻意將特區政府對未換證人士的呼籲扭曲成所謂威嚇市民的手段。政府又指，任何人如使用已經失效的身分證入境香港，入境處將收回已失效的身分證，並同時着令該人於規定期限內申請換領身份證，如未有遵照有關命令，最高可被罰款2.5萬元及監禁兩年。政府批評自由亞洲電台的報道將兩項條文及法律後果混為一談，並未有查證事實。

鄧炳強又稱，自由亞洲電台於1996年由美國國會授權成立，資金由美國政府提供，多年來發布反華言論。他又提及自由亞洲電台在《維護國家安全條例》生效後撤出香港，質疑他們利用不準確消息煽動仇恨，因有犯法意圖所以離開香港。

被問到警方會否有任何跟進行動，鄧炳強回應指，如任何人違反或懷疑違反任何國安條例，當局會按法律搜集證據，若有證據會作拘捕及檢控。

RFA昨日發布以「港府『威嚇』港人盡快回港換身分證 海外港人不換會有後果麼?」為題的報道，引述化名的前入境處人員指處方「混淆視聽」，質疑當局利用換證威嚇港人。