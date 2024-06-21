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今年首5個月整體罪案增3%　爆竊勒索增幅顯著　詐騙案微跌 (18:06)

今年1月至5月的整體罪案為36940宗，較去年同期多1077宗，升幅為3%，主要因為爆竊案、勒索案及盜竊案增加。其中詐騙案近年首次錄得跌幅，今年1至5月共有15750宗，較去年同期減少42宗，跌幅為0.3%。保安局長鄧炳強說，雖然詐騙案數量首次回落，但數字仍處高位，警方會繼續努力遏止騙案。

鄧炳強今午出席撲滅罪行委員會會議後交代本港今年1月至5月的整體治安情况。他說，今年首5月暴力罪案錄得4237宗，較去年同期增365宗，升幅為9.4%，而爆竊案有604宗，升幅達37.3%，鄧炳強解釋，主要是因為村屋爆竊案增加102宗，佔整體爆竊案的62%，相信是由於外遊人士較多，匪徒針對保安程度較低的物業爆竊，警方已加強巡邏。

勒索案則有1125宗，升幅為28%，主要涉及裸聊個案，其中學生是最大的受害者群組；盜竊案則有9690宗，較去年同期多383宗，升幅為4.1%，主要是店舖相關的盜竊案增加，大部分是涉及本地居民在超市盜竊。鄧炳強稱，警方已就這些罪案加強宣傳。

詐騙案方面則有15750宗，較去年同期減少42宗。鄧炳強指出，最常見為網上騙案，佔整體詐騙案7成，手法包括網上購物、網上投資及援交騙案；電話騙案佔13.5%，升幅達69.1%，主要手法包括假冒官員、客戶服務人員及「猜猜我是誰」。鄧稱，警方近期推出多項打擊騙案措施，成功攔截4.6億元幾乎被騙的款項、 10800個詐騙相關網站及近6000個懷疑詐騙電話，而截至5月底，警方共拘捕4361名傀儡戶口持有人。

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