天水圍男教師校內非禮女童　判囚23個月 (16:56)

被告Y.W.H（27歲，報稱小學教師）承認於2021至2022年犯下12項猥褻侵犯罪，事主案發時9至12歲，女童A、B、C、X各涉及兩次事件；D、E、F及G各涉及一次事件。

法庭索取了5名事主的心理報告，其中A至今仍對男性感到恐懼，B於事情被揭發前曾出現自殺念頭、出現創傷後壓力症，需接受心理治療。C不解為何自己會成為被告的下手對象，疑惑是否需要對此負上責任；D對事件感到震驚，X原對被告有正面印象，案發後則感到生氣。

庭上提及，被告無刑事定罪紀錄，於香港教育大學畢業後做全職老師，犯案後失去工作。被告的心理報告指，被告傾向把責任推到事主身上，其悔意流於表面，亦評估被告重犯機會屬中至低，不適宜從事會接觸兒童的工作。

辯方求情稱，被告明白沒有辦法改變已經造成的傷害，希望向所有事主道歉。辯方亦指，案件沒有涉及直接暴力，非禮時相隔衣服、時間短；但香官認為沒有作出更嚴重的侵犯行為並不構成求情因素，而即使如此亦可以對事主造成嚴重傷害。判刑考慮到被告主動認罪、以往的良好品格及總刑期原則，香官終判處被告就12罪監禁23個月。