9人於君怡酒店食自助餐後食物中毒　涉事餐廳遭票控即日起暫停業務 (16:38)

衛生防護中心指，首宗個案涉及3名年齡介乎54至82歲的女子，她們6月17日進食自助午餐，約28小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐、腹瀉及乏力等病徵；第二宗個案涉及4名年齡介乎7至50歲的女子，她們於6月18日進食自助晚餐，約14小時後出現類似病徵；第三宗個案則涉及一男一女，他們同於6月18日進食自助晚餐，約12小時後出現類似病徵。

中心呼籲，曾於6月17日或18日光顧君怡酒店咖啡屋後出現急性腸胃炎症狀，如腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉的人士，應盡快求醫及透過熱線2125 2372聯絡中心。

食安中心及環境衛生部人員於昨晚到餐廳跟進調查，認為須徹底清洗及消毒，而處所負責人願意配合，即日起暫停餐廳業務以便進行清潔相關工作，待食環署覆檢滿意後才會重開餐廳；食環署亦檢取食物及環境樣本進一步化驗，調查仍然繼續。