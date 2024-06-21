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警打擊騙案再拘245人　70歲女商人中假冒官員騙案失2.6億 (16:00)

警方新界北總區打擊詐騙及洗黑錢案件，近兩周內拘捕245人，主要是收取騙款的傀儡戶口持有人。行動中涉及179宗騙案，涉及總騙款5.4億，最大額一宗為假冒官員騙案，騙徒聲稱要審查事主資金來源，70歲報稱商人的女事主近2年間先後轉帳2.6億至指定戶口。

警方新界北總區科技及財富罪案組署理總督察盧震綱表示，行動中騙款最大額的一宗案件中，70歲女事主在2022年2月接獲自稱內地執法人員的騙徒來電，騙徒指控她涉嫌洗黑錢，指示事主開設6個本地銀行帳戶，並下載手機應用程式及提供該6個帳戶的銀行號碼及密碼，聲稱可以審查其資金來源，資金在完成審查後會歸還。事主及後在近2年間，先後將2.6億存入該6個戶口，至今年1月，騙徒聲稱已完成審查，相約事主在香港一銀行外歸還資金，惟騙徒最終未有出現且失聯，事主始覺受騙及報案。警方經調查後相信，資金已轉至44個不同的本地戶口。盧稱，騙徒除打電話外，亦會以真人視像形式扮演不同官員，增加可信性。據了解，事主已婚及育有子女，從事顧問相關工作，騙款分66次轉至該6個戶口，當中約一億多為事主積蓄，其餘從朋友及財務公司貸款。

盧震綱表示，新界北總區於6月6至18日展開行動打擊詐騙及洗黑錢案件，出動432名刑偵人員，以「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」等罪拘捕164男81女，年齡介乎14至74歲。行動中涉及179宗騙案，包括54宗電話騙案、39宗投資騙案及34宗網上求職騙案。

新界北總區防止罪案辦公室高級督察劉詠琳表示，被捕人包括14至21歲的學生及非華裔人士，騙徒利用學生未成熟心智，以及非華裔人士不熟悉本地法律，以數千元為招徠，吸引他們租、借及賣出個人戶口，警方呼籲市民切勿出賣銀行戶口，以免招至法律責任。另外，騙徒亦會假冒銀行、保險、及淘寶平台客服，甚至親友，要求轉帳或提供帳戶資料，提醒市民要加緊提防及核實身份。

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