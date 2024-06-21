警方拘逾百人包括求職騙案集團骨幹　退休人士墮「猜猜我是誰」騙局失2000萬 (13:54)

行動中警方共偵破73宗騙案，共拘82男32女，年齡介乎19至74歲，報稱職業包括家庭主婦和學生。涉及事主163人，年齡介乎15至78歲，不少為學生，亦有專業人士，個案損失金額介乎1000元至2070萬元。當中最多事主墮入網上求職騙案，近三成事主墮入求職騙局，相關騙案佔偵破騙案中的16宗。

黃大仙警區科技及財富罪案組督察吳澤鉅指3至5月接獲多名市民報案，指有騙徒自稱本地知名和擁有不少分店的集團，包括餐飲、烘培和卡拉OK店的經理。騙徒在社交媒體刊登假招聘廣告，要求事主繳交保證金或行政費等，金額由數千到數萬元不等，其後就會失去聯絡。

警方鎖定一個本地詐騙集團，拘捕1名骨幹成員及3名傀儡戶口持有人，4人被控以欺騙手段取得財產和洗黑錢罪，會繼續拘捕其他成員。調查顯示集團成員隨機致電知名連鎖集團分店，假扮其他分店經理，騙取目標分店員工資料，其後將員工真實姓名和職銜放在招聘廣告，令求職者信以為真。

本年度截至5月，警方接獲1118宗網上求職騙案。暑期臨近，警方提醒年輕人小心提防網上求職騙案，應慎選信譽良好的求職網站，提防高額回報的招聘廣告及避免在工作前向僱主付費。警方亦提醒求職者提供個人資料要小心。