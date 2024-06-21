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張國鈞批岑耀信評論案件「犯下法治社會大忌」　質疑有政治盤算者充耳不聞　 (11:44)

辭任終審法院海外非常任法官的岑耀信早前批評香港法治，張國鈞接受《星島日報》訪問時指，案件仍在審訊階段，不宜加以評論，批評作為資深法官的岑耀信犯下法治社會大忌，影響司法機構審訊，又指初選案每次審訊都公開透明讓媒體報道，法官完全依據法律原則和證據判案，而且過去幾年多位不再續任的非常任法官，都曾表示對香港的法院和司法獨立非常有信心。

張國鈞又在訪問中為上周訪京時提及「香港法治從來不是建基於非常任法官制度上」的說法解話，解釋指意思是香港法治程度在世界各地名列前茅，但其他身處相近位置的國家或地區都沒有海外法官制度，因此認為有關制度非法治成功的關鍵，認為海外非常任法官制度的最大好處，是提供多一個途徑讓本港與其他普通法地區司法界作參考，作為各地法理發展的「紐帶」。被問到海外法官是否可有可無，他稱絕不會用此字眼，亦相當感謝海外法官的貢獻。

對於日後再邀請海外法官來港的難度，以及會否邀請其他普通法地區如新加坡、馬來西亞等地法官，張指非常任法官總會「進進出出」，政府沒有規定海外法官要來自甚麼國家，只要資歷上合乎要求則可。

初選案裁決亦引發西方批評香港，張國鈞認為，當市民留意到一些對重要案件或23條立法工作的不實評論時，應客觀分析，了解發言者的動機，要知道西方背後想做什麼，評論公道與否。他又認為，本港法治制度由每一代人努力而形成，市民一直都守法及擁抱法治精神，不要因為外國「幾句壞話」就懷疑自己，只要保持清醒和自信，流言就會消失，深信香港未來會是一個非常堅實的法治社會。

批西方國家及媒體指控片面

張國鈞今年3月赴瑞士日內瓦，以中國代表團成員身分出席聯合國人權理事會第55屆會議，行程中曾與當地的西方外交人員及媒體代表講解香港的情況，他指西方有很多不同類型的人，當中包括有個人政治利益盤算的政客，「無論你說什麼，其實他都未必會聽」，但同時亦有人非常願意溝通，認為若只閱讀西方主流媒體，收到有關香港的資訊可能較片面，相信面對面溝通時可給予對方最新資訊，又指不少人願意了解香港實况。

張國鈞又指，多個國家在聯合國人權理事會會議上發言提及香港為《基本法》23條立法，西方媒體亦有很多關於本港的報道，認為如果有認真留意，就會發現他們沒有細閱23條立法的內容，指曾有媒體比較幾個國家或地區國安法律罪行的最高刑罰，指香港的刑罰較重，嘗試「證明」香港立「苛法」，但他認為當中比較的罪行性質和嚴重程度不同，沒有可比性，指香港國安法律有幾類罪行的最高刑罰比英國和澳洲為低，質疑有人刻意斷章取義，目的想讓西方讀者害怕而不敢來港。

相關字詞﹕編輯推介 國安法 23條立法

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