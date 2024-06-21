再有人被控違《維護國安條例》　58歲男提「革命」涉煽動須還押 (11:23)

被告區健威（58歲）報稱無業，被控於今年3月23日至6月19日其間，包括首尾兩日，在香港明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在YouTube、Facebook及X發布陳述、相片及或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及或煽惑他人作出不遵守特區法律，或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

控方今呈上律政司檢控書，申請將案件押後至8月7日，以待警方進一步調查。控方表示，被告身上和家中有兩部電話、兩部桌上電腦和3部手提電腦，申請押後以檢查電子設備。辯方無保釋申請，裁判官蘇文隆遂下令被告還押至8月7日再訊。

翻查資料，男子諸啓邦涉身穿「光時」上衣和戴黃色「FDNOL」口罩，早前被控《維護國家安全條例》的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」。本報正向律政司及警方查詢，本案是否繼「諸啓邦案」後，第2宗引用《維護國家安全條例》檢控的煽動案。