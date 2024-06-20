廣華醫院電力故障 預計明天逐步恢復受影響非緊急手術服務 (23:14)

廣華醫院今晚表示，發生故障的無間斷電源是手術室第三層後備電力，當第一層主要電力供應系統及第二層後備發電機同時故障時作為後備供電，確保緊急醫療儀器維持運作。該院稱第一層及第二層供電昨晚維持正常運作，為慎重起見昨晚決定暫停8間手術室運作，全面複查及維修系統。

廣華醫院稱，昨晚電力故障期間，有一宗進行中的手術需改往另一個手術室繼續，而醫生今日檢查病人後，發現其中一個手術駁口出現滲漏，並確定有關情况屬於手術已知風險，更換手術室沒有影響。該院稱醫生今日已為病人進行手術處理問題，亦已向家屬解釋事件。

該院稱今日有23宗非緊急手術需要改期，另有兩宗非緊急手術需要改用其他手術室進行，均已順利完成。該院稱承辦商今日已更換故障的電力組件，機電工程署正進行獨立測試，確定有關系統在搶修後安全及穩定，預計明天逐步恢復受影響的非緊急手術服務。