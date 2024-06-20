37歲女「縮沙」拒販毒　串通集團勒索父「贖金」　4人被捕 (20:52)

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，根據警方調查，該名37歲無業女子為數萬元報酬，被販毒集團招攬到泰國運毒回港，上月底獨自搭飛機到東南亞，但她到埗後反悔，沒按協定偷運毒品返港。販毒集團於是向她索取金錢，彌補損失。女子無力支付，於是串通他人，訛稱在海外遭非法禁錮，從而勒索家人。

5月29日，該女子致電父親，訛稱在泰國遭非法禁錮，同時有一名集團成員要求其父為女兒還款，否則不會釋放她返港，父遂報警。新界南總區重案組接手調查，發現除了上述勒索電話，集團另有成員到父親寓所收債，聲稱其女兒欠債30萬元，之後兩度登門淋紅油。父其後聯絡女兒，得知她早前答應收酬販毒，但沒有將毒品帶返港，因此被要求還錢。

庾博瀚稱，該父親不斷收到販毒集團來電，催促還錢，並將金額由30萬元升至250萬元。警方確認該女子本月18日已安全返港，遂拘捕3名涉嫌曾到報案人寓所收債及淋紅油的男子，並在其中一人寓所檢獲少量俗稱「太空油」的麻醉劑和大麻花。警方會繼續追捕其他涉案人士。庾博瀚提醒，違法事情一旦開始，便難以全身而退，呼籲市民切勿參與犯罪活動。