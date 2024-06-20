明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

37歲女「縮沙」拒販毒　串通集團勒索父「贖金」　4人被捕 (20:52)

女子貪圖數萬元報酬為毒犯從泰國帶毒回港，惟到埗後「縮沙」，被要求賠償30萬元。該女子遂串通他人訛稱在外地遭禁錮，要求父親代為支付款項，其後勒索金額升至250萬元。警方接獲父親報案後展開調查，以涉嫌「串謀勒索」及「刑事毁壞」拘捕該女子及登門追債、淋油的3男子，年齡由26至37歲，全部被帶署扣查。

新界南總區重案組總督察庾博瀚表示，根據警方調查，該名37歲無業女子為數萬元報酬，被販毒集團招攬到泰國運毒回港，上月底獨自搭飛機到東南亞，但她到埗後反悔，沒按協定偷運毒品返港。販毒集團於是向她索取金錢，彌補損失。女子無力支付，於是串通他人，訛稱在海外遭非法禁錮，從而勒索家人。

5月29日，該女子致電父親，訛稱在泰國遭非法禁錮，同時有一名集團成員要求其父為女兒還款，否則不會釋放她返港，父遂報警。新界南總區重案組接手調查，發現除了上述勒索電話，集團另有成員到父親寓所收債，聲稱其女兒欠債30萬元，之後兩度登門淋紅油。父其後聯絡女兒，得知她早前答應收酬販毒，但沒有將毒品帶返港，因此被要求還錢。

庾博瀚稱，該父親不斷收到販毒集團來電，催促還錢，並將金額由30萬元升至250萬元。警方確認該女子本月18日已安全返港，遂拘捕3名涉嫌曾到報案人寓所收債及淋紅油的男子，並在其中一人寓所檢獲少量俗稱「太空油」的麻醉劑和大麻花。警方會繼續追捕其他涉案人士。庾博瀚提醒，違法事情一旦開始，便難以全身而退，呼籲市民切勿參與犯罪活動。

相關字詞﹕販毒 勒索

上 / 下一篇新聞