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有中大生認為大學學費加幅過高　非多做兼職可應付 (18:03)

政府宣布，2025/26學年起將連續3年增加資助大學學費。教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程的學費，將由現時每學年42100元，增至2027/28學年的49500元，三年累計加幅17.6%。在中文大學，有學生認為加幅過高，造成不少經濟負擔；另有學生說，近年物價持續上升，加學費亦「無可厚非」。

政務司長陳國基形容加幅溫和，相信學生可負擔；立法會議員劉智鵬亦說，若將學費加幅攤分，每月計增200至300元，相信學生多做兩三個小時兼職已可「做到返嚟」。工程學二年級生黃同學需自行負擔大學學費，他表示家庭經濟狀况未困難至可申請助學金，但亦無力負擔學費，現每年向學資處借貸，「窮到貼地嘅有Grant（助學金）攞，有錢嘅就唔駛愁學費，永遠都係我哋中間嗰層最難頂」。他續指，兼職工作的薪酬只足以應付生活及其他學習開支，預計畢業後需負擔約18萬元學貸，「唔係啲人話返多幾份Part Time、做多幾份補習就搞得掂」，盼政府可放寬申請助學金的門檻，讓夾心階層受惠。

歷史系二年級生萬同學則每周兼職工作3至4天，賺取學費及生活費。他說，「本身諗住負擔得起就不想借錢，借錢又要畀利息」，估計加學費後難以應付，需要申請學貸。他續指，原欲參與交換生計劃，但加學費後「需重新計下條數」，可能最終會基於財政考慮而放棄赴海外學習。

醫科二年級生何同學就稱，現時物價不斷上漲，加學費亦「無可厚非」，對他影響不大。但他指，中大不少學生來自基層家庭，「很多人要做兼職、幫補學費」，籲政府多照顧貧困學生的需要。

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