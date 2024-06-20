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「醫健通」7月15日起試行跨境健康紀錄功能 (17:52)

醫務衛生局今日（20日）公布，為配合跨境醫療協作，醫健通流動應用程式由7月15日起將於港大深圳醫院試行兩項名為「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」的新功能，病人可事先申請醫健通的電子健康紀錄，之後會取得二維碼，醫院人員掃讀後可瀏覽相關紀錄。醫衛局說，計劃於運作經驗成熟後，會逐步擴展至日後其他大灣區內可使用長者醫療券的醫療機構，務求更有效支援市民的跨境醫療需求。

現時合資格長者可到港大深圳醫院求診並申領醫療券。醫衛局表示，在試行計劃下， 到港大深圳醫院使用醫療券求診的長者，可預先以醫健通流動應用程式申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，之後會於應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，港大深圳醫院人員可通過掃讀二維碼，開啓及瀏覽電子健康紀綠，包括藥物紀錄、敏感及藥物不良反應、就診和檢查紀錄、診斷及醫療程序和臨床摘要等。

另外，醫健通流動應用程式亦將開通「個人資料夾」功能，用戶可存入他們從不同途徑取得並與醫療相關的個人紀錄，例如在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄。

醫衛局說，新功能採用多重認證，確保個人資料在安全環境下被取覽，而系統核實申請和準備電子健康紀錄一般需時不超過72小時。 醫衞局亦正透過不同渠道進行宣傳及公眾教育，並於港大深圳醫院設立支援站，協助香港市民登記醫健通、下載醫健通流動應用程式及了解相關功能。 

相關字詞﹕編輯推介 醫健通 跨境醫療 港大深圳醫院

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