「醫健通」7月15日起試行跨境健康紀錄功能 (17:52)

現時合資格長者可到港大深圳醫院求診並申領醫療券。醫衛局表示，在試行計劃下， 到港大深圳醫院使用醫療券求診的長者，可預先以醫健通流動應用程式申請過去3年存放在醫健通的電子健康紀錄，之後會於應用程式收到「檔案二維碼」和「密碼二維碼」，港大深圳醫院人員可通過掃讀二維碼，開啓及瀏覽電子健康紀綠，包括藥物紀錄、敏感及藥物不良反應、就診和檢查紀錄、診斷及醫療程序和臨床摘要等。

另外，醫健通流動應用程式亦將開通「個人資料夾」功能，用戶可存入他們從不同途徑取得並與醫療相關的個人紀錄，例如在境外醫療機構求醫時取得的醫療紀錄。

醫衛局說，新功能採用多重認證，確保個人資料在安全環境下被取覽，而系統核實申請和準備電子健康紀錄一般需時不超過72小時。 醫衞局亦正透過不同渠道進行宣傳及公眾教育，並於港大深圳醫院設立支援站，協助香港市民登記醫健通、下載醫健通流動應用程式及了解相關功能。