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23人涉騙「百分百擔保特惠貸款」被捕　涉款逾3000萬 (17:17)

警方日前瓦解兩個詐騙政府「百分百擔保特惠貸款」的本地詐騙集團，以「串謀詐騙」罪拘捕23人，包括5名主腦及4名骨幹成員，被捕人已獲准保釋。兩個集團涉詐騙貸款約3170萬元，其中警方成功攔截2690萬元損失。

東九龍總區重案組高級督察李嘉偉表示，其中一個集團針對「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，該集團於2021年8月至2022年9月，向本地銀行經網上提交20份以個人名義申請的百分百擔保個人特惠貸款，涉及貸款額達160萬元。該集團以「Cold call」形式推銷貸款，申請人只需提供身份證副本、住址證明等簡單資料便可借錢。集團利用該些資料製作虛假銀行文件、工作證明，代替申請人於網上申請百分百擔保個人特惠貸款，每名申請人需要向集團交5000至2.5萬元手續費。

另一個集團則針對「中小企融資擔保計劃」下百分百擔保特惠貸款，該集團於2024年2月至3月向本地另一間銀行提交4份公司名義申請的特惠貸款，貸款額達3000萬元，該集團透過網上平台，聲稱提供一站式低息貸款服務，該集團亦租用佐敦及灣仔兩個商業單位提供借貸諮詢服務。該集團會安排沒有營運公司的借貸人成爲空殼公司董事，製作虛假銀行文件，配合虛假強積金供款記錄，謊稱聘請多名員工；亦會為有營運公司的借貸人製作虛假文件，以騙取政府批出貸款。警方調查發現，該集團會收取借貸2萬至9萬元手續費。據調查，4間本身有業務營運的公司涉及運輸和貿易公司，最大貸款額的案件涉及820萬元。

李嘉偉續指，警方本月17日至19日展開行動，於全港多處拘捕23人，包括16男7女，介乎25至63歲。被捕人包括5名主腦及4名骨幹成員，部分人有黑社會背景。行動中，警方檢獲大量銀行文件、電子設備、銀行卡、現金等等。東九龍總區重案組總督察蘇家輝提醒市民，申請任何貸款都要了解詳情，若有人聲稱只需提供簡單資料及手續費，便可獲得條件好的貸款，就要加倍小心，若涉及違法行為，貸款人亦有機會要附上刑事責任。

香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」由2021年4月推出，由香港按證保險有限公司管理，計劃已於去年4月底屆滿，共批超過6萬宗貸款，涉及貸款額47億元。至於同樣由香港按證保險有限公司管理的「中小企融資擔保計劃」，政府於2020年4月在該計劃之下推出「百分百擔保特惠貸款」，貸款計劃已於今年3月底屆滿，暫共批出超過6萬宗申請，涉貸款總額1430億元。莫愛蘭提醒市民，若要申請上述貸款，無需透過中介，應直接到銀行辦理手續。

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