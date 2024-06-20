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污水廠換喉女工亡　勞工處調查揭現場無警示及防墮裝置 (14:58)

小蠔灣污水處理廠3年前有外判女工昏迷於回流井不治，死因庭今（20日）步入第4日研訊。勞工處職業環境衛生師供指，案發時最後接觸事主的工人口供表示，事主當時稱要救落井救丈夫，他與渠務署職員阻止不果。研訊主任表示已成功聯絡該工人，他最快可於下周二到庭作供，但若各方沒有異議、家屬沒有疑問，亦可以採納其書面證供。事主丈夫兼承辦商東主李金華閱覽書面證供後，最終決定傳召工人。

庭上證供顯示，事主王喜梅（終年46歲），於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責協助更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，並於下午5時58分在醫院急症室被證實死亡。

勞工處案件調查小組負責人、職業環境衛生師布秀文指，離心機運作後會產生脫水污泥及回流液，回流液會經喉管流往回流井，喉管內設兩個閘掣，若關上閘掣即可截停水流。回流井內有兩水井，工人於一號井維修，事主則被發現於二號井中，而因井底抽水泵有螺旋裝置，估計事主手臂在該處被截肢，被抽走送往絮凝池。

布續引述調查報告指，連接離心機及回流井喉管中的除臭機設有硫化氫監察器，數據顯示，在案發當日下午4時，硫化氫濃度突然升超過1000ppm（百萬分率）。而根據勞工署指引濃度高於100ppm可即時危害生命健康，高於1000ppm可即時昏迷，即使事後發現機器可能有200ppm的偏差，當時的硫化氫濃度已屬高。布講述各工人的醫療報告，李金華被送院時昏迷指數只有3分，滿分為15分，出現代謝性酸中毒的情況，屬硫化氫中毒，而鍾偉民事後需轉介到精神科診所跟進。

當日案發後，布到場視察周邊環境發現，回流井入口並無張貼風險評估報告、證明書及警示；她另於井附近的掣房門口看見一個黑色盒，入面裝有屬於協力呼吸器具的證明書。布強調工人有責任設置安全設備以避免風險，但協力並無設置防撞裝置避免工人從高處墮下，工人落井時亦無穿戴安全帽及遇溺裝備，而李金華也沒有向地面的待命工人鍾偉民表明，即使發生任何事故亦不應進入密閉空間。

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