明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屠龍小隊案 檢取證物警員不知店內手機是否全屬被告　另一警否認襲擊被告 (14:13)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年殺警案，今（20日）在高院步入第38天審訊。於警方拘捕被告賴振邦期間在「3C維修工作室」檢取證物的警員繼續作供，辯方盤問時展示照片指店內放置了嬰孩圍欄，問警員是否知道賴未婚，而賴的胞姐在店內工作及放置了圍欄，警員表示不知悉。辯方又披露，賴的姐夫是張堅順，張亦在該店工作，警員稱不知情。根據控方指稱，張堅順是有份與他人串謀用炸彈殺警的同謀，但他目前不是本案被告。

警方於2020年1月17日前往上述店舖拘捕賴振邦，警員劉德培在代表賴振邦的大律師是香媛盤問下，指他檢取店內所有手機和平板電腦，但無問過哪一部屬於賴。是大狀質疑劉為何沒提問賴，劉承認此事重要，但他專注處理大量證物，忽略要詢問賴，亦無問及電子裝置是否屬於賴的顧客。劉稱沒就手機內有賴的生活照作出記錄，是大狀指劉根本沒看過手機內容，劉否認。

對於劉稱，他依照指示檢取店內全部現金，是大狀指出，劉見到現場有卡片顯示政治立場，認為該店屬「黃店」，於是檢取現金意圖欲阻礙店舖營運，劉表示不同意。是大狀續指，劉檢取證物後，手持一瓶滴露「想灌」賴飲消毒藥水，惟因為賴郁動身體而未能服下，劉不認同。

另一邊廂，警員白智峰供稱他到同日到沙田廣源邨拘捕涉案的張堅順，白在是大狀盤問時確認張當時正在駕駛一輛寶馬私家車，白帶張返回住所搜屋，張叫妻子致電「阿邦」找律師不果，後來白得知張堅順妻子是賴振邦胞姐。

警長張錦麟（音譯）作供被問及同月19日到警署與賴振邦會面一事。張稱只與一名同僚見賴，以了解他的背景，包括他與其他被捕人的關係，他有否加入政黨或不知名組織等，張形容是較客觀；賴當時並無回覆。是大狀指出，張與5名警員曾要求賴脫剩內褲，恐嚇要他說認識涉事人物，警員用子彈摩擦賴的身體沾染其DNA，又拔出他的頭髮放在一袋子彈內，以及推賴撞牆，張一概不同意。審訊明（21日）續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 屠龍小隊

上 / 下一篇新聞