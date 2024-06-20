屠龍小隊案 檢取證物警員不知店內手機是否全屬被告　另一警否認襲擊被告 (14:13)

警方於2020年1月17日前往上述店舖拘捕賴振邦，警員劉德培在代表賴振邦的大律師是香媛盤問下，指他檢取店內所有手機和平板電腦，但無問過哪一部屬於賴。是大狀質疑劉為何沒提問賴，劉承認此事重要，但他專注處理大量證物，忽略要詢問賴，亦無問及電子裝置是否屬於賴的顧客。劉稱沒就手機內有賴的生活照作出記錄，是大狀指劉根本沒看過手機內容，劉否認。

對於劉稱，他依照指示檢取店內全部現金，是大狀指出，劉見到現場有卡片顯示政治立場，認為該店屬「黃店」，於是檢取現金意圖欲阻礙店舖營運，劉表示不同意。是大狀續指，劉檢取證物後，手持一瓶滴露「想灌」賴飲消毒藥水，惟因為賴郁動身體而未能服下，劉不認同。

另一邊廂，警員白智峰供稱他到同日到沙田廣源邨拘捕涉案的張堅順，白在是大狀盤問時確認張當時正在駕駛一輛寶馬私家車，白帶張返回住所搜屋，張叫妻子致電「阿邦」找律師不果，後來白得知張堅順妻子是賴振邦胞姐。

警長張錦麟（音譯）作供被問及同月19日到警署與賴振邦會面一事。張稱只與一名同僚見賴，以了解他的背景，包括他與其他被捕人的關係，他有否加入政黨或不知名組織等，張形容是較客觀；賴當時並無回覆。是大狀指出，張與5名警員曾要求賴脫剩內褲，恐嚇要他說認識涉事人物，警員用子彈摩擦賴的身體沾染其DNA，又拔出他的頭髮放在一袋子彈內，以及推賴撞牆，張一概不同意。審訊明（21日）續。