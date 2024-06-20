涉串謀盜竊食品檢測樣本　5名食安中心督察各准以2000元保釋 (14:05)

5名被告依次為陳映姍（34歲） 、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲），他們均為食環署一級衛生督察。眾人被控於2022年5月4日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食物安全中心購買作食物檢測用途的食品樣本；而有關食品樣本屬特區政府的財產。

廉署指，5名被告所屬的小組於2022年中及2023年初兩次就食品輻射檢測，並以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾8.8萬元。食安中心禁止其人員蓄意訂購過多食品樣本，或挪用任何未用作檢測的食品樣本；未經使用的食品樣本，應適當棄置於垃圾收集站，並須作妥善記錄。廉署調查發現5人在測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作出相關記錄的內部指引，及後在他們的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本。