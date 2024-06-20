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大學學費下學年起分3學年逐步升至49500元　平均每年加幅5.5% (12:13)

政府公布，教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程每名學生每學年學費水平，將於2025/26學年至2027/28學年，以平均每年5.5%的幅度調整，由現時的42100元，於2027/28學年升至達49500元。

學年 教資會資助全日制學士學位、研究院修課及研究課程

每名學生每學年學費

 教資會資助全日制副學位課程

每名學生每學年學費
2024/25 42,100元（即現行水平） 15,040元（即現行水平）
2025/26 44,500元 15,900元
2026/27 47,000元 16,800元
2027/28 49,500元 17,800元

政府表示，教資會資助學位課程學費上一次調整為1997/98學年，至今已持續凍結20多年，而於2024/25學年，預測收回成本將下滑至12.5%的低水平，在按經調整後的學費水平，27/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%。

政府發言人表示，一如以往以審慎的態度處理學費調整，並在考慮相關建議時，盡力在所有相關因素包括公共財政紀律，及為學生提供可負擔的高等教育之間取得平衡，指出自對上一次於1997/98學年調整學費以來，綜合消費物價指數已累計上升四成，相對而言，認為今次學費調整幅度非常溫和。

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