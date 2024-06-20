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涉入屋非禮7歲女童罪成　男警還押候判 (12:09)

35歲休班男警涉以查看煤氣為由，進入鄰居單位摸7歲女童的胸部，其間稱「好鍾意你咁肥」。男警經審訊後，今（20日）於粉嶺裁判法院裁定一項猥褻侵犯罪成。裁判官表示，被告懷不軌企圖進入女童的寓所，顯然無理由入屋，僅以檢查煤氣為藉口，而執法人員犯案的後果比一般人更嚴重。被告須還押至7月5日判刑，以待索取背景報告及事主創傷報告。

庭上透露，被告梁桂鋒曾隸屬西九龍警區衝鋒隊及機動部隊，表現受上司讚賞，獲頒最佳警員證書。辯方求情指，被告工作表現良好，本案源於女童X按門鈴求助，被告並非有預謀、猶如「等待獵物」般犯案，僅在精神壓力下犯事。

裁判官水佳麗綜合證供指，X於2023年9月20日放學後無法開門，找被告求助；被告以聞到煤氣味為由進入X家，X指控遭被告摸胸和下體。水官表示，X的母親確認離家前關上爐頭，被告聞到異味的基礎成疑，相信被告僅以查看煤氣為藉口入屋。

水官表示，X作供時多次用「侵犯」字眼，可見她理解身體被侵犯，她事後向母親清楚說出事件經過，並無含糊其辭。水官提及，X在辯方盤問下無動搖，堅稱被告說「好鍾意你咁肥，我可唔可以摸多次？」，並向母親作新近投訴，法庭無理由懷疑X的供辭，裁定X和X母是誠實證人。

被告早前自辯稱，當日在家中照顧受傷的3歲幼子，感到緊張和受壓力。惟水官質疑，醫療報告顯示幼子受輕傷，未必如被告可說那般嚴重。水官又指，被告事發後多次在單位外的走廊徘徊，若被告真的牽掛幼子病情，為何關注X家中的異味，「何來心力，如此殷勤擔心X呢？」水官裁定被告證供不可信，裁定被告非禮罪成。

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