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伊院病人胃喉誤插支氣管　盧寵茂：有清晰指引　醫護不應不知 (12:04)

伊利沙伯醫院骨科病房一名男病人被插錯胃喉至支氣管，兩日後始被發現，情况危殆。醫務衛生局長盧寵茂今日（20日）於立法會被問到有關事故，稱對事件感到難過和遺憾，指插錯胃喉並非首次發生，相關程序已有清晰指引，醫護人員「不應該不知道」，若調查發現牽涉人為因素，當局將盡快處理。

盧寵茂又稱，所有醫療程序均有風險，他向受影響病人及家屬致以深切慰問，強調醫院將盡力幫助和照顧病人，減低今次錯誤帶來的影響。

伊院昨晚公布，該名需接駁鼻胃喉餵食的61歲骨科病房男病人，周日（16日）中午和晚上先後被兩名護士更換和重置胃喉，其後獲輸注營養奶，至前日（18日）情况轉差，醫生檢查發現胃喉錯插至支氣管。

至於廣華醫院昨晚一度出現電力故障，部分手術室電力供應受影響，有一宗手術需改往其他手術室進行，原定今早約25宗非緊急手術亦需改期。盧寵茂稱，醫院硬件設備非常重要，尤其是手術室必須有後備電力供應，確保手術中途不會受電力中斷影響，而廣華醫院昨晚亦有後備電力確保手術不受影響，其後為檢查電力系統，故需暫停今早部分非緊急手術。盧寵茂說，醫管局和廣華醫院將成立調查專組，了解今次事件成因，強調廣華停電涉及工程技術問題，並非醫療事故。

相關字詞﹕編輯推介 伊利沙伯醫院 醫管局 醫療事故 盧寵茂

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