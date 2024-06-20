伊院病人胃喉誤插支氣管　盧寵茂：有清晰指引　醫護不應不知 (12:04)

盧寵茂又稱，所有醫療程序均有風險，他向受影響病人及家屬致以深切慰問，強調醫院將盡力幫助和照顧病人，減低今次錯誤帶來的影響。

伊院昨晚公布，該名需接駁鼻胃喉餵食的61歲骨科病房男病人，周日（16日）中午和晚上先後被兩名護士更換和重置胃喉，其後獲輸注營養奶，至前日（18日）情况轉差，醫生檢查發現胃喉錯插至支氣管。

至於廣華醫院昨晚一度出現電力故障，部分手術室電力供應受影響，有一宗手術需改往其他手術室進行，原定今早約25宗非緊急手術亦需改期。盧寵茂稱，醫院硬件設備非常重要，尤其是手術室必須有後備電力供應，確保手術中途不會受電力中斷影響，而廣華醫院昨晚亦有後備電力確保手術不受影響，其後為檢查電力系統，故需暫停今早部分非緊急手術。盧寵茂說，醫管局和廣華醫院將成立調查專組，了解今次事件成因，強調廣華停電涉及工程技術問題，並非醫療事故。