衛生防護中心提醒東南亞及美洲登革熱個案顯著上升　籲外遊時做足預防 (12:15)

黃凱基表示，經調查後發現該名54歲婦人潛伏期內絕大部份時間處於香港，相信屬本地個案，因此加強在病人的住所、工作地點等的防蚊及滅蚊工作。他指衛生防護中心及食環署已不斷在各地方包括機場做病媒監察及控制，亦到與個案相關的地方視察，並建議相關部門重點加強防蚊措施，而與該病人有緊密接觸的員工亦有做接受醫學監察，暫未發現相關病症。

黃指本港最近多雨，呼籲大眾留意家中有否積水，包括露台、花樽及冷氣機底盤等，其中花樽要定期換水、不要使用底盆、緊蓋儲水器皿、使用過後的水樽要放進有蓋垃圾桶及妥善處理垃圾，避免使家居成為病媒蚊的溫床地帶。

暑假將近，將有更多市民外遊。黃指泰國、印尼、馬來西亞、新加坡及美洲國家的登革熱個案顯著增加，其中美洲錄得逾800萬宗個案，創歷史新高，提醒市民外遊時應穿上寬鬆淺色長袖衣服、先塗防曬後再塗昆蟲驅避劑、避免使用有香味的化妝及護膚品。

籲留意甲類鏈球菌

另外，近日有8歲兒童感染甲型流感死亡，黃表示個案仍在調查中，指流感的活躍程度在本周下降，相信流感季節接近尾聲。他又指若感染流感或新冠病毒，會增加患上侵入性甲類鏈球菌的風險，指甲類鏈球菌病毒透過飛沫傳播，有傷口要妥善處理，建議避免到水療設施、 泳池以及接觸海水，有徵狀就要到當地求醫。