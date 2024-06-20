約11萬合資格長者未申請樂悠咭　政府下周一起設8間臨時申請服務中心 (10:50)

何啟明說，當局已處理130多萬份申請，超過9成65歲或以上長者已轉用樂悠咭，尚餘未轉用的長者大部分為80歲以上，當中約4萬人居住於安老院舍；另有6000多名60歲或以上的殘疾人士未轉用樂悠咭。他說，當局將到院舍跟進，亦會以現有網絡接觸及提醒合資格殘疾人士。

為便利合資格長者申請樂悠咭，政府由6月24日至8月31日增設8間臨時申請服務中心，辦公時間為周一至周五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，毋須預約。何啟明提醒，長者要帶同個人相片前往服務中心，只需填妥簡單資料即可。

8間臨時申請服務中心地址如下：