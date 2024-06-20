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約11萬合資格長者未申請樂悠咭　政府下周一起設8間臨時申請服務中心 (10:50)

所有60歲或以上香港居民由今年8月25日起，必須使用「樂悠咭」以享用二元乘車優惠計劃，現有不記名長者八達通及一般個人八達通將不再適用。勞工及福利局副局長何啟明今早（20日）於港台《千禧年代》表示，目前尚有約8%、即約11萬合資格長者未申請轉用樂悠咭，提醒他們盡快申請更換，當局將由下周一（24日）起增設8間臨時申請服務中心。

何啟明說，當局已處理130多萬份申請，超過9成65歲或以上長者已轉用樂悠咭，尚餘未轉用的長者大部分為80歲以上，當中約4萬人居住於安老院舍；另有6000多名60歲或以上的殘疾人士未轉用樂悠咭。他說，當局將到院舍跟進，亦會以現有網絡接觸及提醒合資格殘疾人士。

為便利合資格長者申請樂悠咭，政府由6月24日至8月31日增設8間臨時申請服務中心，辦公時間為周一至周五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，毋須預約。何啟明提醒，長者要帶同個人相片前往服務中心，只需填妥簡單資料即可。

8間臨時申請服務中心地址如下

  • 堅尼地城社區綜合大樓2樓會議室（香港堅尼地城石山街12號）
  • 禮頓山社區會堂地下會議室（香港灣仔黃泥涌道133號）
  • 黃大仙社區中心2樓210室（九龍黃大仙正德街104號）
  • 旺角綜合大樓2樓旺角社區會堂會議室（九龍旺角上海街557號）
  • 大元社區會堂地下會議室（新界大埔大元邨）
  • 北區社區中心4樓會議室（新界上水龍運街2號）
  • 葵芳社區會堂地下活動室（新界葵涌禮芳街2號）
  • 朗屏社區會堂地下會議室（新界元朗朗屏邨）

相關字詞﹕編輯推介 樂悠咭 勞工及福利局

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