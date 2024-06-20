林定國對岑耀信言論感失望　稱無海外法官不會「死人冧樓」 (10:28)

林定國批評岑耀信不應以法官的身分發表言論，指案件仍在審訊中，相信言論衍生出的社會壓力遠比他人為大，並對其他正在工作的司法人員不公道，強調香港法治形象不應以一人「以偏概全」的言論、或基於某一宗案件而有所影響，他同時表示對岑耀信言論感到失望。不過林續稱，不能因為這些不恰當言論，就抹殺岑耀信過去對本港法庭的貢獻。他亦指，本港各級法院只有終審法院設海外法官，每年終審庭處理的案件佔比不大可能，認為香港維持高水平法治的功勞大部分在於本地法官。

《港區國安法》實施後在高院審理的案件未設陪審團。林定國認為，法官判案會面對媒體質疑，他們可靠自身經驗抵受壓力，反問身為普通市民的陪審員如何承受壓力，又指陪審團裁決時不會交代理由，相反法院會有詳細判決理由，認為三名法官審理案件時在公平審訊而言較陪審團優勝。