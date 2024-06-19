54歲婦感染登革熱 於機場超級一號貨站一公司工作 搭巴士曾被蚊叮 (21:49)

中心表示，根據最新流行病學調查資料，迄今未有發現新增相關個案，同時該病人的一名家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應。截至今午6時，中心已聯絡該名病人的住所（天水圍天瑞（一）邨）超過1000個住戶的逾2600名住客，當中未有發現懷疑個案。

中心又指，病人表示潛伏期內曾於乘搭巴士往返工作地點時被蚊叮，中心今日亦到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。中心聯同食環署人員已於今晚於天瑞社區中心舉辦健康講座，同場亦為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。

中心呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士致電衞生防護中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由今日起逢星期一至五由上午9時至下午5時運作，公眾假期除外。