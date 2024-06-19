54歲婦感染登革熱 於機場超級一號貨站一公司工作 搭巴士曾被蚊叮 (21:49)

衛生防護中心昨公布一名54歲婦確診感染登革熱病毒，中心今日稱進一步調查發現，病人在香港國際機場超級一號貨站的一間公司工作，並因工作需要間中會到機場的國泰貨運站和亞洲空運中心，其同事現無病徵並正接受醫學監察。中心聯同食環署人員今日到相關地點視察，並建議處所負責人加強防蚊措施，另已聯同機管局向機場員工發放相關資訊及會向有關工作地點的工作人員安排健康講座。
中心表示，根據最新流行病學調查資料，迄今未有發現新增相關個案，同時該病人的一名家居接觸者的血液樣本對登革熱病毒呈陰性反應。截至今午6時，中心已聯絡該名病人的住所（天水圍天瑞（一）邨）超過1000個住戶的逾2600名住客，當中未有發現懷疑個案。
中心又指，病人表示潛伏期內曾於乘搭巴士往返工作地點時被蚊叮，中心今日亦到該路線的巴士上視察清潔營辦商人員的滅蚊工作，運輸署亦已要求巴士營辦商適時加強防蚊措施。中心聯同食環署人員已於今晚於天瑞社區中心舉辦健康講座，同場亦為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。
中心呼籲曾到天水圍天瑞（一）邨並出現登革熱病徵的人士致電衞生防護中心熱線（2125 2374），安排化驗調查或轉介作適當跟進。熱線由今日起逢星期一至五由上午9時至下午5時運作，公眾假期除外。
相關字詞﹕編輯推介