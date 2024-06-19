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涉瞞利益衝突取得光纖安裝訂單　有線寬頻前助理經理罪成囚8個月 (18:53)

有線寬頻時任助理經理與另外3人，涉嫌2022年5月至8月期間隱瞞該助理經理在一間承辦商的利益，以取得有線寬頻3份總值約17.8萬元的光纖安裝服務訂單，他們同被廉署起訴3項以欺詐手法取得金錢利益罪，助理經理另被控一項妨礙司法公正罪。4人不認罪受審，案件今（19日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官溫紹明裁定助理經理4罪成，指其行為影響商業環境的公平競爭，判囚8個月；其餘3被告均罪脫。

4名被告為陳俊健，44歲，有線寬頻通訊有限公司(有線寬頻)前技術支援服務部助理經理；其女友人霍琬其，44歲；其友人盧樂熙，43歲，諾建工程有限公司(諾建工程)唯一董事兼股東；及陳孝樑，36歲，有線寬頻一間承辦商的技術員。

溫官裁決時指，從陳俊健家中搜出諾建的銀行戶口月結單可見，他是諾建工程的實益擁有人；而他指示盧成立諾建，明顯是知悉若披露自己為諾建經營者身分，則可能得不到有線寬頻的工程。溫官續指，陳俊健在廉署調查期間訛稱向有線寬頻提交的聲明表格，並沒有獲上級批准，意圖誤導調查主任他已作出利益申報，妨礙司法公正。

至於其餘3名被告，溫官指3人行徑雖可疑，但證供未能證明其不誠實意圖，如盧樂熙在諾建工程成立後參與度低，未必知悉涉案3工程，而陳俊健女友霍琬其有可能只是以幫助男友的心態處理文件。由於控方未能舉證至毫無合理疑點，溫官裁定3人罪名不成立。

辯方求情指，涉案金額不算龐大，犯案時間只橫跨3個月，受害人並無實質金錢損失，而工程現已完成，望法庭能考慮判處緩刑，或考慮將部分控罪的判期同期執行。

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