涉串謀盜竊食品檢測樣本包括罐頭鮑魚等　5名食安中心督察被捕 (18:40)

5名被告年齡介乎28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧。廉署指，5名被告於案發時隸屬食安中心風險管理科食物進╱出口組其中一個小組，工作包括對食品進行輻射檢測。五名被告所隸屬的小組於2022年中及2023年初就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾88000元。

根據食安中心規定，衛生督察應以公平合理的價格，購買隨機選擇的食品樣本作檢測，而每款食品樣本所需份量大約1000克，中心亦禁止其人員蓄意訂購過多食品樣本，或挪用任何未用作檢測的食品樣本。檢測後未經使用的食品樣本，應適當棄置於垃圾收集站，並須作妥善記錄。

廉署早前接獲涉及食安中心人員購買食品樣本的貪污投訴而展開調查。廉署於調查期間發現，五名被告測試前已計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作出相關記錄的內部指引。廉署其後在5名被告的寓所檢獲逾80件未經使用的食品樣本，包括罐頭鮑魚、白松露醬、法式蟹湯、日本米及多款意粉。另外，廉署因應案件，正檢視食環署相關工作程序，並會提出防貪建議，加強監管，亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓。