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房委會多管齊下處理新屋入伙裝修高峰期廢棄物 (17:50)

房委會今日在社交媒體發文，指房屋署採取多項措施處理新屋邨／屋苑入伙裝修高峰期廢棄物。

房委會表示，為讓公屋申請人在新樓落成後可以盡快入伙，房屋署一直盡力爭取安排他們提前上樓，最近例子是大埔富蝶邨。富蝶邨自今年2月開始入伙，至今超過6,100個租戶完成手續上樓，同期啟鑽苑亦已有九成多的業戶接收單位。新屋邨／屋苑同一時期大量入伙會衍生裝修及住戶搬遷的高峰期，近日不少居民以至媒體關注廢棄物堆積的情況。

為應對這個「極端」情況，啟鑽苑和富蝶邨物管公司預先採取措施，包括在合適地點設置泥頭站和廢料收集站，供住戶或其裝修承辦商放置建築廢料及傢俬包裝，並主動加派清潔人手及夾斗車清理各類廢棄物，清潔小隊更在有需要時通宵運走廢棄物。另外，物管公司亦加派人手在車輛出入閘機位置站崗，務求令車輛能有序出入屋邨／屋苑。

房委會呼籲各住戶和業戶提醒所聘請的裝修承辦商及運送傢俬工人，必須適時並妥善清理裝修工程所產生的建築廢料及包裝，包括自行搬運及棄置到指定的泥頭站。房委會又提醒公屍住戶，在「屋邨管理扣分制」下，如住戶所委聘的裝修承辦商於邨內棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，房屋署會先向相關住戶作出勸喻，警告無效的住戶會被扣7分。而在屋苑胡亂棄置包裝／建築廢料，有機會被檢控，最高可被罰款6000元。

除在管理方面全力應對外，建立和保持一個清潔、衞生的居住環境亦有賴住戶的通力合作，房委會希望大家可攜手努力。

 

相關字詞﹕房委會

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